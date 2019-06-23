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Стюардесса окропила пассажиров кипятком во время полета

23 июня, 06:00

Инцидент произошел на борту болгарской авиакомпании во время зоны турбулентности


Стюардесса под потолком и ошпаренные пассажиры: в соцсетях распространяют видео, снятое в салоне самолета болгарской авиакомпании.

Инцидент произошел, когда лайнер, летевший из Косово в Швейцарию, внезапно попал в зону турбулентности. В результате тряхнуло так сильно, что бортпроводница подлетела к потолку и, не удержав в руках поднос с горячими напитками, вылила кипяток на пассажиров.

Ожоги получили по меньшей мере 10 человек, а сама девушка и пассажир, который пренебрег ремнями безопасности, отделались травмами головы.

Напомним, ранее в этом году мы писали об инциденте на борту Санкт-Петербург - Анталья, который был вынужден совершить экстренную посадку в Сочи из-за драки на борту. Причем бились не мужчины – пассажир избил бортпроводницу.

Кроме того, в прошлом месяце российские пассажиры снова отличились – перед взлетом мужчина напился и, оттолкнув бортпроводника и авиатехника, пытался проникнуть в кабину пилотов. В результате завязавшейся драки у старшего бортпроводника оказалась сломана нога. В итоге дебошира задержали и доставили в полицейское отделение аэропорта.

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Тег самолет, кипяток, авиакомпания, стюардесса, бортпроводница, авиаперелет

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