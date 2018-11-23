Саудовский принц хочет обсудить с Эрдоганом убийство Хашуджи

Вчера, 11:34

Встреча двух лидеров может пройти на полях саммита G20 в Аргентине

Мухаммед бен Сальман. Фото: AFP
Мухаммед бен Сальман. Фото: AFP

Саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман был инициатором встречи с турецким президентом Тайипом Эрдоганом на полях саммита G20 в Аргентине. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в пятницу в интервью телеканалу CNN TURK.

"Кронпринц в ходе телефонного разговора с нашим президентом выразил желание провести с ним встречу в Аргентине. Причин не встречаться, конечно, нет. Это может произойти. Мы не видим препятствий, которые бы помешали таким контактам с кронпринцем. Но, конечно, финальное решение за президентом", - сказал он.

Целью этих возможных переговоров, по его словам, будет главным образом обсуждение ситуации вокруг убийства саудовского журналиста Джамаля Хашуджи.

"Как и в ходе состоявшихся ранее телефонных контактов (с саудовским королем и кронпринцем) наш президент и на этой встрече расскажет о своих мыслях, предположениях по поводу случившегося, предоставит все имеющиеся у нас данные", - сказал министр.

Чавушоглу в очередной раз отметил, что "Саудовская Аравия не делится в необходимой мере данными по делу" Хашуджи.

"Может быть, в этих условиях международное расследование будет более полезным. Если оно начнется, мы, Турция, поделимся уликами, сведениями, имеющимися у нас", - сказал министр.

Коснувшись вопроса о позиции Европы в отношении дела Хашуджи и взаимодействии Анкары и Эр-Рияда, Чавушоглу указал, что не хочет портить отношения с Саудовской Аравией.

"Мы видим, что у Европы есть позиция. Но применять искусственно выработанные подходы к этому вопросу нельзя. В Европе и в США говорят, что не хотят напряженности в отношениях с Саудовской Аравией, и мы тоже не хотим этого. Однако (в расследовании) пойдем до конца", – заявил Чавушоглу.

Напомним, что журналист The Washington Post Джамаль Хашуджи отправился 2 октября в генконсульство своей страны в Стамбуле для оформления документов и больше его никто не видел. Турецкие власти с самого начала скандала заявляли об убийстве, однако Эр-Рияд эти обвинения последовательно отрицал.

В связи с этим 24 октября госсекретарь Майк Помпео заявил, что США отзывают визы чиновников Саудовской Аравии, причастных к смерти журналиста Джамаля Хашуджи, и рассматривают возможность введения санкций.
Саудовская Аравия, Эрдоган, Хашуджи
Источник:

ТАСС

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