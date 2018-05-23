Суд Беларуси посадил украинского журналиста Шаройко на 8 лет

Павла Шаройко обвинили в шпионаже, суд начался еще в феврале

В Беларуси Верховный суд приговорил задержанного 25 октября 2017 года собственного корреспондента "UA: Украинское радио", бывшего собственного корреспондента УНИАН в Минске, гражданина Украины Павла Шаройко к восьми годам лишения свободы. Журналиста обвиняют в шпионаже.

Об этом журналистам сообщил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, отмечает белорусское издание TUT.BY.

"Сейчас Шаройко находится в СИЗО КГБ. На днях его посещал украинский консул, на условия содержания осужденный не жалуется", – сказал Кизим.

С журналистом также виделась его супруга.

Напомним, 25 октября в Минске был задержан корреспондент "UA:Украинское Радио", гражданин Украины Павел Шаройко. Украинцу предъявили обвинение в "шпионаже". По версии КГБ Беларуси, Шаройко – сотрудник военной разведки Украины, работавший в Беларуси под прикрытием.

В пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины эту информацию отвергли.

Также в феврале мы писали, что суд над украинским журналистом Павлом Шаройко, которого задержали по обвинению в шпионаже в Беларуси, завершен и приговор уже вынесен.