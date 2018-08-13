Суд отпустил из-под стражи экс-президента Армении

Суд постановил изменить меру пресечения в связи с тем, что Кочарян как бывший глава государства обладает неприкосновенностью

Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвокатов экс-президента страны (1998-2008) Роберта Кочаряна об изменении меры пресечения в виде ареста.

Апелляционный суд постановил изменить меру пресечения в связи с тем, что Кочарян как бывший глава государства обладает неприкосновенностью.

"Апелляционный суд объявил недействительным решения ереванского суда первой инстанции, ссылаясь на неприкосновенность экс-президента", – сказал адвокат Кочаряна Рубен Саакян журналистам в понедельник.

Кочарян был освобожден в зале суда.

28 июля суд первой инстанции Еревана удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы Армении об аресте бывшего президента страны, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году. Кочарян был арестован на два месяца.

1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны¸ погибли десять человек, более 250 получили ранения.

В 2008 году действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания премьером Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".