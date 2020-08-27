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Суд приговорил новозеландского стрелка к пожизненному тюремному заключению

27 августа, 06:03

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

В результате стрельбы 51 человек погиб и 38 получили ранения

Австралиец Брентон Харрисон Таррант, который совершивший террористические акты в мечетях новозеландского Крайстчерча 15 марта 2019 года, приговорен к пожизненному тюремному заключению без права на досрочное освобождение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение суда.

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"Ваши преступления настолько безнравственны, что даже если вас задержат до самой смерти, это не исчерпает требований наказания. Вы не проявили милосердия, вы не просто убийца, но и террорист. Вы стремились атаковать образ жизни Новой Зеландии", — указал в своем заключении судья Кэмерон Мандер, вынесший приговор по делу о терактах, в результате которых 51 человек погиб и 38 получили ранения.

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Ранее сообщалось, что подозреваемый в нападении на мечеть в Новой Зеландии отрицает свою вину.

Кроме того, сообщалось, что Служба безопасности Великобритании расследуется возможную связь подозреваемого в нападении на мечети города Крайстчерч в Новой Зеландии с экстремистами в Британии, поскольку Брентон Таррант призывал убить градоначальника Лондона Садика Хана.

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суд стрельба новая зеландия мечеть

Источник: ТАСС

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