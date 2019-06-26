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Суд в Бразилии не освободил экс-президента из-под стражи

26 июня, 05:05

В ноябре защита экс-главы государства подала очередную апелляцию на его арест

Фото: Pixabay

Федеральный верховный суд Бразилии отказал экс-президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве в освобождении из-под стражи. Соответствующее решение поддержали трое из пяти членов коллегии, рассматривавшей соответствующий запрос адвокатов политика.

В ноябре защита экс-главы государства подала очередную апелляцию на его арест, заявив о предвзятости судьи, который вел этот процесс. Дело в том, что бывший федеральный судья Сержиу Мору, вынесший обвинительный приговор по делу Лулы да Силвы, впоследствии получил пост министра юстиции и общественной безопасности в правительстве Жаира Болсонару. В данном случае адвокаты настаивали на замене меры пресечения бывшему президенту с содержания под стражей на домашний арест до вынесения судом решения по вопросу беспристрастности Мору.

ФВС счел возможным рассмотреть апелляцию защитников экс-главы государства до ухода на каникулы в связи с недавней утечкой информации о взаимодействии гособвинения и суда в рамках расследования дела Лулы, вызвавшей широкий общественный резонанс. Информационный портал "Интерсепт" 10 июня опубликовал переписку экс-судьи Мору со следователями прокуратуры в одном из мессенджеров, в которой тот обсуждал и, как утверждал сайт, в нарушение закона координировал ход расследования и стратегию стороны обвинения.

В свою очередь бывший бразильский лидер, представляющий левую Партию трудящихся, не раз обвинял Мору в том, что он руководствуется политическими мотивами. Экс-президент намеревался вновь баллотироваться на высший пост, однако обвинительный приговор и заключение в тюрьму помешали ему сделать это.

Лула да Силва, стоявший во главе государства в 2003–2010 годах, стал первым экс-президентом Бразилии, который был заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса. 

Ранее бразильский суд сократил тюремное наказание другому экс-президенту - Луису Инасиу Луле да Силве. 

В настоящий момент рассматривается дело экс-президента о взяточничестве, в рамках которого он ранее был приговорен к 12 годам лишения свободы. Помимо этого, суд вынес да Силве обвинительный приговор по делу об отмывании денег и назначил наказание сроком почти в 13 лет.

Лула да Силва начал отбывать наказание по делу о коррупции 7 апреля. Он стал первым экс-президентом Бразилии, который был заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса. В конце января минувшего года Федеральный региональный суд четвертого округа подтвердил обвинительный приговор по делу политика, увеличив назначенный ему срок тюремного заключения с девяти лет и шести месяцев до 12 лет и одного месяца

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Тег Бразилия, суд, Силва

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Источник:

ТАСС

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