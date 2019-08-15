Суд в Гибралтаре решил отпустить иранский танкер

Фото: REUTERS/Jon Nazca

Судебные власти Гибралтара решили отпустить задержанный по британскому запросу иранский танкер Grace 1.

Об этом сообщает газета The Gibraltar Chronicle.

В решении суда, на которое ссылается газета, говорится, что "у Гибралтара были веские доказательства того, что танкер направлялся в Сирию, когда он был задержан при входе в территориальные воды Гибралтара". "Однако сейчас правительство Гибралтара получило официальные письменные заверения от иранского правительства, что танкер не будет производить разгрузку в Сирии", – пишет в Twitter издание.

Именно на этих основаниях главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо решил освободить танкер. Пока неясно, когда именно судно покинет Гибралтар.

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Власти Гибралтара ранее прекратили разбирательство в отношении экипажа судна. СМИ сообщали, что танкер должен был быть освобожден сегодня. Однако позже США подали запрос генпрокурору Гибралтара о дальнейшем задержании иранского танкера Grace 1.

Власти Гибралтара — заморской территории Великобритании – 4 июля задержали танкер Grace 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС. После этого Иран пообещал ответить на действия гибралтарских властей.

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Недавно мы сообщали, что Иран задержал иностранный нефтяной танкер возле острова Фарси в Персидском заливе. На этом острове расположена военно-морская база КСИР. По данным КСИР, судно перевозило 700 тысяч литров контрабандного топлива.

Напомним, ранее Иран захватил британский танкер в Ормузском проливе . Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.

Сообщается, что судно соблюдал правила навигации и международные нормы. Британская транспортная компания Norbulk Shipping UK подтвердила, что ее танкер Mesdar получил разрешение продолжать движение после того, как был захвачен вооруженными людьми после пересечения Ормузского пролива.

Кроме того, 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтеналивных судна: принадлежащий норвежской компании Front Altair, а также японский Kokuka Courageous.

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