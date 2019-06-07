Суд в Канаде назначил дату слушаний по делу финдиректора Huawei

1 декабря прошлого года Мэн Ваньчжоу была задержана в Канаде по требованию США

Фото: REUTERS/Dado Ruvic.

Канадский суд принял предложение адвокатов финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, ожидающей в Канаде решения об экстрадиции в США, и назначил слушания по делу на январь 2020 года. Об этом сообщают местные СМИ.

Защитник Мэн Ваньчжоу Дэвид Мартин заявил журналистам, что предложил суду шесть блоков дат судебных заседаний в течение следующих 16 месяцев.

Такой график позволит завершить рассмотрение дела его подзащитной в течение двух лет.

1 декабря прошлого года Мэн Ваньчжоу была задержана в Канаде по требованию США в связи с делом о нарушении американских санкций против Ирана. После этого она была отпущена под залог и остается в Ванкувере.

Напомним, что в ранее американский Минюст официально выдвинул уголовные обвинения против Huawei Technologies Co., а также ее подразделений и топ-менеджера, предъявив им 13 различных пунктов нарушений.

Мы также писали, что исполняющий обязанности министра юстиции США Мэтью Уитэкер рассказал, что Вашингтон добивается экстрадиции из Канады финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу.

Кроме того, сообщалось, что национальные спецслужбы Чехии уже рекомендовали сотрудникам госорганов и менеджерам коммерческих компаний отказаться от использования мобильных телефонов китайской компании Huawei.

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