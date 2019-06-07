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Суд в Новой Зеландии разрешил публикацию изображений напавшего на мечети стрелка

7 июня, 03:46

Следующее заседание суда по делу о терактах в мечетях Крайстчерча состоится 14 июня

Фото: Getty Images

В Новой Зеландии окружной суд Крайстчерча разрешил СМИ публиковать фотографии Бернтона Харрисона Тарранта, совершившего нападение на две городские мечети. Об этом сообщила газета The Sydney Morning Herald.

СМИ могут использовать фотографии Тарранта, сделанные во время его первой явки в зал суда Крайстчерча 16 марта. "Ранее, согласно судебному решению, лицо было скрыто на всех публикуемых изображениях. Однако более нет необходимости в том, чтобы скрывать лицо подсудимого, и выданный ранее ордер считается утратившим силу", — сказано в постановлении судьи Кэмерона Мандера.

Следующее заседание суда по делу о терактах в мечетях Крайстчерча состоится 14 июня. Тарранту будут предъявлены дополнительные обвинения в убийстве и покушении на убийства, а также в совершении террористического акта. Уже известно, что подсудимый не сможет лично присутствовать в зале суда и передаст свое заявление через адвоката, а также получит возможность отвечать на вопросы суда по видеосвязи из тюремной камеры.

Кроме того, сообщалось, что Служба безопасности Великобритании расследуется возможную связь подозреваемого в нападении на мечети города Крайстчерч в Новой Зеландии с экстремистами в Британии, поскольку Брентон Таррант призывал убить градоначальника Лондона Садика Хана.


Как мы уже писали, после дневной молитвы 15 марта, вооружившись огнестрельным оружием, Брентон Таррант ворвался в мечети Аль-Нур и Линвуд, где в тот момент находились сотни людей, и открыл стрельбу. В результате случившегося погиб 51 человек, еще 49 были ранены.

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Тег фото, суд, стрельба, погибшие, новая зеландия, мечеть, стрелок

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Источник:

ТАСС

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