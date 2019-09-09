Судить Цемаха будет сложнее: Австралия сделала заявление по обмену пленными

Австралия призвала обеспечить суд над всеми причастными к катастрофе

Владимир Цемах / Фото: AFP

Австралия разочарована фактом, что в обмене удерживаемыми лицами между Украиной и РФ участвовал бывший начальник "бригады противовоздушной обороны ДНР" Владимир Цемах. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны.

В МИД заявили, что Австралия признает важность для Украины обмена удерживаемыми лицами и приветствует освобождение 35 украинских граждан.

"Мы признаем страдания, которые они и их семьи перенесли, и понимаем их счастье в связи с возвращением домой. Однако Австралия разочарована тем, что в обмен был включен Владимир Цемах – человек, представляющий интерес в связи с катастрофой MH17", – говорится в заявлении.

Реклама

В ведомстве отметили, что правительство Австралии попросило власти Украины обеспечить доступность Цемаха для допроса следователями Международной следственной группы.

"Мы признаем, что Украина столкнулась с огромным давлением со стороны РФ, чтобы он включил Цемаха в процесс обмена. Однако обеспечить правосудие над Цемахом будет сложнее, если он будет находиться в России. Это будет особенно разочаровывающим для семей жертв. Правительство Австралии приветствует подтверждение от прокурора Нидерландов, что освобождение Цемаха не повлияет на начало судебного преследования четырех отдельных подозреваемых в голландском суде в марте 2020 года", – отметили в ведомстве.

В МИД призвали все страны, в том числе РФ, обеспечить, чтобы подозреваемые в причастности к катастрофе предстали перед судом.

Напомним, что ранее прокуратура Нидерландов требовала от России выдать Цемаха. Москалькова, в свою очередь, напомнила, что уголовное производство в отношении Цемаха в Украине не закрыто.

В свою очередь, в России уверяют, что власти Нидерландов не обращались к посольству РФ по вопросу об экстрадиции боевика так называемой "ДНР".

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама