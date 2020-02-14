Сумма поражает: в Китае рассказали, сколько тратят на борьбу с коронавирусом

Китайские власти уже потратили на борьбу с коронавирусом почти шесть миллиардов долларов

Фото: China Daily via REUTERS

Китайские власти уже потратили 41 млрд юаней (около 5,87 млрд долларов по текущему курсу) на борьбу с новым коронавирусом и планируют удвоить расходы, доведя их до 80,55 млрд юаней (11,53 млрд долларов). Об этом сообщил помощник министра финансов КНР Оу Вэньхань.

"Мы увеличиваем ассигнования, чтобы обеспечить борьбу с пневмонией, – сообщил он на пресс-конференции. - Было отдано распоряжение финансовым органам всех уровней о том, что они обязаны в первую очередь уделять внимание здравоохранению и защите безопасности жизни населения".

Чиновник подчеркнул, что вопрос финансирования ни в коем случае не должен отразиться на эффективности деятельности по ликвидации вспышки вируса в регионах. Оу Вэньхань добавил, что китайское правительство для этого постоянно совершенствует механизмы по распределению необходимых ресурсов.

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"Мы обязательно победим в борьбе с коронавирусом и выполним план социально-экономического развития на текущий год", – подытожил он.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае составляет 1380 человек, выздоровели свыше 6,7 тыс., инфицированы свыше 63,8 тыс.

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Недавно во Всемирной организации здравоохранения сделали тревожный прогноз о коронавирусе.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Ранее сообщалось, что число жертв вируса в Китае превысило 1,3 тыс. человек, выздоровели около 6 тыс., инфицированы 59,8 тыс.

Случаи заражения коронавирусом в Украине не зафиксированы. А вот дефицит медицинских масок наблюдается: украинцы размели их с прилавков, и в некоторых аптеках не знают, когда маски появятся снова:

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