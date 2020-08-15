Свержение власти в Беларуси может усилить агрессию России против Украины

Нынешние протесты в Беларуси не первые, которые прошли в стране, но чуть ли не единственные, которые реально осуществляют давление на высшие эшелоны белорусской власти и заставляют их пересмотреть отношения, которые они хотят иметь с жителями Беларуси. Об этом в комментарии новостям "Сегодня" рассказал старший аналитик Атлантического совета США Ян Бжезинский.

"Полностью понятно, что люди в Беларуси больше не хотят Лукашенко у власти. Я видел цифры – более 80%, которые определяют, что люди больше не хотят, чтобы Лукашенко руководил страной. Также мы видим все больше и больше людей, которые рискуют собой за свободу в Беларуси. Они выходят на улицы, по ним стреляют правоохранители, их бьют, а они тем не менее продолжают выходить на протесты. Никогда не видели такого уровня противостояния, смелости, по крайней мере в течение двух десятилетий, которые я слежу за событиями в Беларуси. Это совершенно другое. И, даже если бы Лукашенко удалось зацепиться и остаться у власти, он бы вел политику диктатуры, а не другую. То есть это – начало конца для Лукашенко", – отмечает Бжезинский.

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Аналитик считает, что такое массовое выступление против власти стало возможным потому, что Россия не смогла полностью подчинить себе Беларусь, в том числе и из-за несговорчивости в некоторых вопросах белорусского лидера. Но другого варианта, как поддерживать Лукашенко, у России сейчас не осталось.

"Сейчас для Путина нет лучшей кандидатуры, чем Лукашенко. И если Лукашенко уйдет, тогда стремление белорусского народа привести страну к демократии, европейскому обществу наций – будет реализовано. Путину вряд ли это понравится. Я считаю, если Беларусь получит то, чего хочет, а Путин умный человек, состоится проявление демократии, и Беларусь станет членом демократического западного общества", – утверждает эксперт.

В то же время американский аналитик отмечает, что последствия смены власти для Украины могут быть противоречивыми. С одной стороны – граница с проевропейской Беларусью станет безопасной, с другой стороны – Россия наоборот станет непредсказуемой.

"В долгосрочной перспективе демократическая Беларусь – ценный сосед для Украины. Риск в том, что Беларусь потянется к Западу, станет свободной, демократической, это приведет к тому, что Россия потеряет свои сферы влияния. Это может вызвать усиление агрессии Путина в Украину, чтобы компенсировать утраченное. Я думаю, что Путин понимает, последующим продолжением агрессии в отношении соседей, особенно европейских, рискует тем самым получить реакцию Запада, такую, ​​как экономические санкции и обеспечение военной поддержки, в частности, которую Запад собирается предоставить Украине", – предупреждает Бжезинский.

Также аналитик утверждает, что ослаблять санкции Евросоюза по отношению к Россиисейчас нельзя ни в коем случае.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что Россия при первом же запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз.

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