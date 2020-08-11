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Светлана Тихановская уехала в Литву

11 августа, 08:47

Игорь Рец Игорь Рец

Тихановская уже в безопасности

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская уехала в Литву. Об этом написал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. В коротком Twitter-сообщении он указал, что Тихановская в безопасности.

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Напомним, вторая протестная ночь в Беларуси подошла к концу, и люди разошлись по домам. В эту ночь в Минске машины протаранили строй ОМОНа, а протестующие начали строить баррикады на улицах. Участники митингов бросали "коктейли Молотова".

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Напомним, что после оглашения официальных результатов президентских выборов 9 августа в десятках городов Беларуси вспыхнули массовые акции протеста. В ответ милиция применила дубинки и резиновые пули, водометы и светошумовые гранаты. Задержаны более трех тысяч человек, ранения получили более 50 протестующих и около 40 правоохранителей. А в стычках с силовиками в Минске ранили водителя автобуса.

Видео: Telegram-канал Mash
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Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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