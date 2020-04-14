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Свиной грипп и коронавирус: ВОЗ сообщила тревожную новость

14 апреля, 12:29

Денис Беспалов

В период пандемии свиного гриппа было зарегистрировано более 1,6 миллиона случаев заболевания

Всемирная организация здравоохранения, которая ранее заявила, что ношение масок вскоре станет новой нормой, подтвердила, что коронавирус COVID-19 оказался в десять раз более смертоносным, чем вспышка свиного гриппа, которая распространилась по всему земному шару десятилетием ранее. Об этом сообщает Independent.

В период пандемии свиного гриппа, которая продолжалась в период с января 2009 года по август 2010 года, было зарегистрировано более 1,6 миллиона подтвержденных случаев заболевания, в результате которых умерли 18 449 человек.

"Мы знаем, что COVID -19 быстро распространяется, и мы знаем, что он смертелен – в десять раз смертельно опаснее пандемии гриппа 2009 года. Мы знаем, что вирус может легче распространяется в людных местах, таких как дома престарелых. Мы знаем, что раннее выявление, тестирование, изоляция, уход за каждым случаем и отслеживание каждого контакта необходимы для прекращения передачи", – сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

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Согласно последним подсчетам Института Хопкинса, в мире подтверждено 1 925 811 случае заражения коронавирусом. Умерли 119 766 человек.

Новости "Сегодня" ранее сообщали, что в мире разрабатывают 70 вакцин против коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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