Свозили автобусами и поездами: в Минске проходит митинг за Лукашенко (фото, видео)

На восьмой день масштабных антиправительственных протестов, которые охватили всю Беларусь, в Минске началась демонстрация в поддержку действующего президента Александра Лукашенко.

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Как сообщает TUT.by, акция проходит в центре столицы страны.

Участников манифестации свозят в Минск десятками автобусов и из Витебска и Бреста даже специальными железнодорожными составами.

Ранее пользователи соцсетей рассказали множество историй о том, как их родственников-работников госпредприятий и учреждений под угрозой увольнений и лишения премий свозят в столицу страны для участия в провластных акциях. Других же заманивают премиями и отгулами. Есть среди собравшихся и те, кто поехали по собственной воле.

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Данная демонстрация стала первой крупной акцией в поддержку белорусских властей и действующего президента Александра Лукашенко после выборов, которые завершились 9 августа. Согласно озвученным ЦИК результатам, за него отдали свои голоса 80,1% граждан, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую якобы лишь 10,12%. Никто из оппозиционных кандидатов не признал такие результаты.

В связи с масштабными фальсификациями на выборах граждане Беларуси вышли на протесты во многих городах страны. Наибольшие акции происходят в Минске, Гродно, Гомеле и Бресте. В результате жесткого разгона демонстраций ОМОНом и СОБРом множество протестующих были травмированы, связь с некоторыми из них отсутствует до сих пор. Официально во время акций погибли два человека – проститься с одним из них накануне в Минске собрались тысячи человек.

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