Сын Каддафи выдвинул свою кандидатуру в президенты Ливии

Сын бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи Сейф аль-Ислам выдвинул свою кандидатуру на пост президента Ливии, сообщает в понедельник агентство "Блумберг".

"Сейф аль-Ислам Каддафи, выдвигая свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, стремится не к власти, а к спасению страны", – заявил его представитель Айман Абу Рас во время пресс-конференции в столице Туниса.

В декабре прошлого года представитель семьи Каддафи также сообщил о намерении С. аль-Ислама Каддафи баллотироваться на президентских выборах 2018 года.

Каддафи руководил Ливией с 1969 года. Он погиб в ходе восстания, которое привело к его свержению в 2011 году.

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Ранее сообщалось, что младшего сына убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи Саифа освободили по амнистии. Саиф Каддафи был удерживаемый группой милиции в городе Зинтан в течение шести лет после того, как суд в Триполи приговорил его к смертной казни.

Между тем, более 10 млрд евро из замороженных по решению ООН в 2011 году ливийских активов исчезли со счетов в Euroclear Bank в Бельгии в 2013-2017 годах. Эти средства контролировались ближайшим окружением свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи.