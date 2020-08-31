Сын Лукашенко передумал учиться в лицее: забрал документы после начала протестов

Младший сын белорусского диктатора Александра Лукашенко – 16-летний Николай, которому три страны ЕС запретили въезд, передумал учиться в лицее Белорусского госуниверситета, куда поступил летом, и забрал документы, сообщает Euroradio.

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В этом году Коля окончил 9 классов школы в Острошицком Городке Минского района. Как стало известно TUT.by, в мае он писал вступительные экзамены, по результатам которых поступил на биологический профиль лицея БГУ. Конкурс составил 6,5 человека на место.

Всего на 44 места биологического профиля подали документы 286 абитуриентов. Официальное зачисление проходило с 16 по 19 июня, т.е. еще до начала массовых протестов, вызванных массовыми фальсификациями при подсчете голосов на выборах президента.

31 августа в лицее БГУ состоялось общее собрание для поступивших 10-классников. Коли на нем замечено не было. Как объяснили TUT.BY источники, попросившие сохранить анонимность, Лукашенко-младший учиться в лицее не будет: он забрал документы.

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В комментарии для Euroradio директор лицея Игорь Варакса заметил: "Мы не комментировали, когда пришла информация о том, что Николай Лукашенко якобы собирается учиться у нас. Соответственно, и сейчас комментировать нет смысла. Поступил в лицей, принес документы. А что было дальше – только в личном кабинете вошедших".

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В прошлом году в лицей БГУ поступила Анастасия Лукашенко — дочь среднего сына президента Дмитрия Лукашенко, она учится на гуманитарном профиле. В этом году учащейся лицея стала ее сестра Дарья. Она также выбрала для себя гуманитарный профиль.

Напомним, последний раз Коля "засветился" неделю назад, когда в каске, бронежилете и с автоматом в руках сопровождал отца, когда тот на вертолете облетел охваченный протестами Минск.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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