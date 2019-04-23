Сына экс-президента Молдовы объявили в розыск в Румынии

Серджиу Лучинский заставил бизнесмена дать ему четыре миллиона евро

Фото из открытых источников.

В Румынии объявили в розыск старшего сына бывшего президента Молдовы (1997-2001) Петра Лучинского – Серджиу Лучинского. Постановление выдано Бухарестским апелляционным судом 2-й уголовной секции.

"В период с декабря 2014 года по март 2015 года обвиняемый совершил жестокие действия в отношении гражданского лица, чтобы определить, что он должен дать ему сумму в 4 млн евро, утверждая, что он оказывает влияние на судебные органы, участвующие в расследовании уголовных дел", - сказано на официальном портале полиции Румынии.

Отметим, что сын бывшего президента Молдовы обвиняется в "торговле влиянием".

Напомним, Серджиу Лучинский был осужден в Румынии на два года и четыре месяца тюрьмы за извлечение выгоды из влияния и интеллектуальное мошенничество. Судьи оправдали Лучинского за шантаж и ложные показания.

По данным обвинительного заключения, в период с декабря 2014 года по март 2015 года Серджиу Лучинский с помощью адвоката Раду Прикоп заставил бизнесмена дать ему четыре миллиона евро, сумму. Деньги потребовались в контексте того, что фирма, в которой Лучинский был ассоциированным лицом, подала DIICOT уголовную жалобу. Серджиу Лучинский сказал бизнесмену, что если получит четыре миллиона евро, он отзовет жалобу от DIICOT.

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