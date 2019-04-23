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Сына экс-президента Молдовы объявили в розыск в Румынии

Сегодня, 22:53

Серджиу Лучинский заставил бизнесмена дать ему четыре миллиона евро

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.

В Румынии объявили в розыск старшего сына бывшего президента Молдовы (1997-2001) Петра Лучинского – Серджиу Лучинского. Постановление выдано Бухарестским апелляционным судом 2-й уголовной секции.

"В период с декабря 2014 года по март 2015 года обвиняемый совершил жестокие действия в отношении гражданского лица, чтобы определить, что он должен дать ему сумму в 4 млн евро, утверждая, что он оказывает влияние на судебные органы, участвующие в расследовании уголовных дел", - сказано на официальном портале полиции Румынии.

Отметим, что сын бывшего президента Молдовы обвиняется в "торговле влиянием".

Напомним, Серджиу Лучинский был осужден в Румынии на два года и четыре месяца тюрьмы за извлечение выгоды из влияния и интеллектуальное мошенничество. Судьи оправдали Лучинского за шантаж и ложные показания.

По данным обвинительного заключения, в период с декабря 2014 года по март 2015 года Серджиу Лучинский с помощью адвоката Раду Прикоп заставил бизнесмена дать ему четыре миллиона евро, сумму. Деньги потребовались в контексте того, что фирма, в которой Лучинский был ассоциированным лицом, подала DIICOT уголовную жалобу. Серджиу Лучинский сказал бизнесмену, что если получит четыре миллиона евро, он отзовет жалобу от DIICOT.

Напомним, Израиль просит Украину выдать организатора мощного международного наркокартеля. Наркотики сбывали через социальные сети и мессенджеры.

Ранее львовские копы задержали латыша, который находился в международном розыске. Иностранца подозревают в серии краж.

Тем временем, в Харьковской области сотрудники полиции задержали гражданина России, который находился в международном розыске за убийства пяти человек. 33-летнего мужчину подозревают в том, что он, находясь в составе преступной группы, совершил несколько убийств, а также занимался хранением огнестрельного оружия и боеприпасов.

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Тег Румыния, Молдова, розыск, обвиняемый

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УНН

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