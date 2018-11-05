Сыновья журналиста Хашуджи обратились к властям Саудовской Аравии

Сегодня, 09:00

Дети погибшего журналиста надеются, что его смерть не была болезненной

Джамаль Хашуджи. Фото: AFP
Джамаль Хашуджи. Фото: AFP

Сыновья убитого саудовского журналиста Джамаля Хашуджи обратились к властям Саудовской Аравии с требованием вернуть тело отца.

"Я действительно надеюсь, что все, что случилось, не было болезненным для него, или что это произошло быстро", - сказал Абдулла Хашуджи во время интервью, которое он со своим братом Салахом давал CNN.

Отметим, власти Турции, которые ведут расследование убийства журналиста, пока не обнаружили его тело.

Как известно, турецкие следователи полагают что тело журналиста могли расчленить и расстоворить в кислоте.

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Напомним, что Хашуджи отправился 2 октября в генконсульство своей страны в Стамбуле для оформления документов и с тех пор не выходит на связь.

Турецкие власти сообщили о его убийстве, обвинив в причастности к случившемуся 15 сотрудников спецназа Саудовской Аравии.

Позже журналисты заявили, что убийство журналиста в саудовском консульстве было записано смарт-часами Apple Watch и отправлено его невесте.

Эта история получила широкий резонанс в мире и вызвала напряженность в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда. Американская сторона обещала принять жесткие меры, если подтвердится, что к смерти Хашуджи причастны саудовские власти.
убийство, Саудовская Аравия, Хашуджи

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