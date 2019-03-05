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Табачные компании в Канаде заплатят 17 млрд. жертвам курения

Сегодня, 14:02

Каждому из 100 тысяч истцов достанется крупная сумма за проблемы со здоровьем из-за курения

Табачные компании в Канаде заплатят 17 млрд. жертвам курения Другие страны Каждому из 100 тысяч истцов достанется крупная сумма за проблемы со здоровьем из-за курения

Три крупнейших табачных компании Канады обязаны выплатить колоссальный штраф людям, которые пострадали от курения. Такое решение принял Верховный суд канадской провинции Квебек.

Согласно вердикту судьи, около 17 млрд. долларов должны быть разделены между более 100 тыс. человек, которые подали коллективный иск, в котором потребовали компенсацию, поскольку, по их словам, были недостаточно осведомлены о вреде табакокурения.

Таким образом, каждый из них получит 24-100 тыс. долларов в зависимости от тяжести заболеваний, приобретенных во время курения.

Данное дело суды Канады рассматривали с 1998 года, когда курильщики с раком легких и проблемами дыхания подали иск против табачных гигантов за сокрытие возможной опасности курения.

Теперь три крупнейших производителя сигарет в стране готовятся подавать апелляцию против этого решения.

Напомним, что украинские депутаты готовят новые ограничения для курящих – уже очень скоро сигареты уберут с магазинных витрин, а мест для курения станет меньше.

Также сообщалось, что законодательное собрание американского штата Гавайи рассматривает законопроект о постепенном повышении возраста продажи сигарет до 100 лет к 2024 году.

Кроме того, мы писали, что оргкомитет Олимпийских игр 2020 года в Токио объявил о запрете курения и вейпинга на объектах проведения Олимпиады и Паралимпиады.

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Тег Канада, сигареты, табак, курение, табачная фабрика

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