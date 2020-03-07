Таинственная гибель шахматистов и прекращение огня в Сирии: главные события мира

США проигрывают гонку с коронавирусом: в стране не хватает тестов

Кто из окружения Януковича может больше не бояться санкций ЕС и полный список артистов, которые выступят на Евровидении-2020. Читайте ТОП-5 новостей мира уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

У Трампа признали дефицит тестов на коронавирус в США

У Соединенных Штатов, где ранее одобрили выделение 8 млрд долларов на борьбу с коронавирусом COVID-19, не хватает тестов для диагностики этой инфекции.

Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс 5 марта во время визита в инновационный центр компании 3M, которая производит защищающие от коронавируса респираторы. Именно Пенса назначили главным в Белом доме по реагированию на эпидемию.

"На сегодняшний день у нас нет достаточного количества тестов, чтобы удовлетворить ожидаемый спрос в будущем", – сказал заместитель хозяина Белого дома.

В то же время, по словам Майка Пенса, американское правительство сможет обеспечить тестами тех людей, у которых проявляются симптомы заболевания.

При этом ранее Пенс заявлял, что власти готовы тестировать всех желающих и что в будущем будет возможность тестировать до 1 миллиона человек еженедельно. Напомним, что на этой неделе американский президент Дональд Трамп обратился к руководителям крупнейших американских фармацевтических компаний, призвав их ускорить разработку вакцины от коронавируса.

В ЕС продлили санкции против Януковича

Европейский Союз в очередной раз продлил введенные в 2014 году санкции в отношении беглого президента Виктора Януковича и девяти человек из его окружения.

"Сегодня Совет решил продлить еще на один год, до 6 марта 2021 года, действующее замораживание активов 10 лиц, признанных ответственными за незаконное присвоение государственных средств Украины или злоупотребление служебным положением, что привело к потере государственных средств Украины", – говорится в обнародованном 5 марта сообщении Совета Союза.

Реклама

При этом отмечается, что в отношении двух лиц санкции решили не продлевать. С кого именно их сняли, не сообщается, но, по словам корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, это бывший премьер-министр Николай Азаров и экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий. Официально решение вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС 6 марта.

В Москве нашли мертвыми пару украинских шахматистов: что произошло

В Москве, где ранее погиб российский шахматист, произошел новый инцидент. В российской столице в одной из квартир были найдены мертвыми известный одесский шахматист Станислав Богданович и его подруга.

Как сообщается, 18-летнюю Александру Вернигору и 27-летнего Станислава нашли в квартире на Кастанаевской улице. Рядом с ними лежали шарики с оксидом азота.

Станислав был гроссмейстером и чемпионом Украины по шахматам – недавно он выступал за сборную России, за что оказался в базе "Миротворца".

Александра Вернигора родилась в Одесской области, была профессиональной шахматисткой, училась в Московском государственном университете.

Сейчас на сайте "Миротворца" указано, что Богданович "ликвидирован".

Реклама

Якобы молодые люди погибли от веселящего газа – на их головах были надеты пакеты. Но позднее выяснилось, что погибшим шахматистам перед смертью могли сделать инъекцию неизвестного вещества. Как сообщает прокремлевский пропагандистский телеканал "Рен ТВ", на телах спортсменов обнаружили следы от уколов: у 27-летнего Станислава – на руках и ногах, а у его 18-летней подруги Александры – под коленом.

При этом в съемной квартире в одной из московских многоэтажек, где нашли тела пары, шприцов не нашли.

В Сирии начался режим прекращения огня

Режим прекращения боевых действий в идлибской зоне деэскалации, согласованный президентами России Владимиром Путиным и Турции Тайипом Эрдоганом, формально вступил в силу 6 марта в 00:01.

О достижении договоренностей объявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров лидеров двух стран, длившихся более пяти часов. Глава МИД зачитал совместное заявление глав государств, в котором говорится о прекращении всех боевых действий "по существующей линии соприкосновения в идлибской зоне деэскалации с 00:01 минуты 6 марта 2020 года".

На встрече в Москве Путин и Эрдоган также согласовали ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в идлибской зоне. РФ и Турция начнут совместное патрулирование по трассе М4 в Сирии, вдоль которой будет создан коридор безопасности.

Комментируя достигнутые РФ и Турцией договоренности, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду на то, что они приведут к немедленному прекращению огня в Идлибе.

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

Песенный конкурс "Евровидение" в 2020 году будет проходить в Роттердаме, Нидерланды. 12 мая состоится первый полуфинал, 14 мая – второй полуфинал, 16 мая – гранд-финал. Отметим, что в связи с коронавирусом проведение "Евровидения-2020" оказалось под угрозой срыва.

Имена всех участников конкурса пока неизвестны, однако большая половина стран уже определились со своими представителями. Имя представителя Украины определилось в финале Нацотбора 22 февраля.

Так, от Испании на "Евровидении-2020" выступит Блас Канто, Бельгию представит группа Hooverphonic, Болгарию – VICTORIA, Кипр – Sandro, Австрию – Винсент Буэно, Грузию – Торнике Кипиани, Нидерланды – Жангу Макрой, Францию – Том Либ, Северную Македонию – Vasil, Израиль – Иден Алене, Грецию – Стефания, Чехию – Бенни Кристо, Албанию – Арилена Ара, Австралию – Монтень, Латвию – Саманта Тина, Мальту – Дестини Чукуньере, Италию – Диодато, Румынию – Roxen, Норвегию – Ulrikke, Литву – The Roop, Армению – Атена Манукян, Украину – Go_A, Словению – Анна Соклич, Польшу – Алиция Шемплинская, Германию – Бен Долич, Великобританию – Джеймс Ньюман, Азербайджан – Самира Эфенди, Беларусь – VAL, Эстонию – Уку Сувисте, Хорватию – Дамир Кеджо, Молдову – Наталья Гордиенко, Исландию – Daði & Gagnamagnið, Сербию – Hurricane, Россию – Little Big.

Подробнее о каждом из этих участников вы можете прочитать в специальном материале сайта "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама