Так выглядит конец света: видео грозы над извергающимся вулканом

Гроза над вулканом. Фото: REUTERS/RAF

В сеть попало видео грозы над вулканом Таал, который проснулся на Филиппинах 12 января. Камера запечатлела редкое погодное явление, во время которого над извергающимся вулканом собирается гроза. Среди густого серого вулканического пепла прорываются молнии.

Ранее сообщалось, что на Филиппинах из-за вулкана могут эвакуировать около 200 тысяч жителей. В некоторых районах провинции Кавите уже началась эвакуация – свои дома покинули восемь тысяч людей. Всего планируется, что эвакуация будет проводиться в 11 городах.

Реклама

Кроме того, чиновники приказали закрыть прилегающие школы и правительственные учреждения. В Маниле в связи с ситуацией временно остановил работу международный аэропорт имени Нино Акиноу, отменены около 170 рейсов.

Как рассказали в филиппинском институте вулканологии и сейсмологии, извержение вулкана может произойти как в течение нескольких часов, так и через несколько дней.

Напомним, что всего за несколько недель до этого, незадолго до Нового года, на центральную часть Филиппин обрушился тайфун "Пханфон" – ветер разрушил дома, выкорчевал деревья и обесточил города и поселки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама