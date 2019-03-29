Талибы атаковали полицейские КПП в Афганистане: погибли 16 человек, бой продолжается

Силам безопасности удалось отбиться от нападавших, которые пытались захватить районный административный комплекс

Фото: AFP

Талибы атаковали полицейские КПП в Афганистане: погибли 16 человек, бой продолжается //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/433/4a5/5c44334a545d7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/433/4a5/5c44334a545d7.jpg 2019-03-29T09:04:00+02:00 Другие страны Силам безопасности удалось отбиться от нападавших, которые пытались захватить районный административный комплекс

Не менее 16 человек, включая 14 сотрудников правоохранительных органов, убиты в пятницу в Афганистане в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" на ряд контрольно-пропускных пунктов (КПП) в двух провинциях страны. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

По его данным, девять стражей порядка, включая начальника местного полицейского управления, были убиты при нападении на несколько КПП на окраине города Газни (административный центр одноименной провинции в центральной части страны). Шесть полицейских получили ранения. Правоохранительным органам удалось ликвидировать нескольких боевиков. По данным Синьхуа, столкновения у данных КПП продолжаются до сих пор.

Пять полицейских и двое гражданских также были убиты при нападении на КПП в северной провинции Бадахшан. "Боевики, вооруженные стрелковым оружием и гранатометами, атаковали полицейские КПП, – приводит агентство слова представителя местных властей. – Силам безопасности удалось отбиться от нападавших, которые пытались захватить районный административный комплекс".

Как отмечается, стражи порядка ликвидировали как минимум восемь талибов.

Ранее сообщалось, что в четверг при нападении боевиков на КПП в провинции Забуль на юге Афганистана были убиты, по меньшей мере, семь полицейских. Еще шесть сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

Ранее сообщалось, что в Афганистане боевики напали на частную строительную компанию, расположенную недалеко от аэропорта провинции Нангархар. По данным местных властей, около пяти часов утра по местному времени в районе Бехсод провинции пять боевиков напали на строительную компанию "EBE". Столкновение прекратилось после того, как все пять боевиков были убиты. Двое нападавших взорвали свои жилеты смертников, а трое других были убиты в столкновении с силами безопасности. 16 сотрудников строительной компании были убиты и девять других были ранены в результате нападения. Двое из раненых находятся в критическом состоянии, сказал он.

Напомним, ранее боевики "Талибана" атаковали места дислокации силовиков в провинции Сари-Пуль на севере Афганистана. В результате ожесточенных боев погибли 20 сотрудников сил безопасности, еще 23 получили ранения.

Кроме того, мы писали о том, что не менее 126 сотрудников служб безопасности стали жертвами мощного взрыва в центре Афганистана, который произошел в военном комплексе в провинции Вардак 21 января.

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