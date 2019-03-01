Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,86
30,66
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Талибы напали на военную базу в Афганистане: 40 погибших

Сегодня, 16:44

Бой у военной базы в Гильменде продолжается, сообщает военное командование

Фото: AFP
Талибы напали на военную базу в Афганистане: 40 погибших //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/01f/50c/5c501f50c7a54.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/01f/50c/5c501f50c7a54.jpg Другие страны Бой у военной базы в Гильменде продолжается, сообщает военное командование

По меньшей мере, 40 афганских военнослужащих погибли в пятницу в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" на военную базу в провинции Гильменд. Об этом сообщил телеканал "Толо ньюс" со ссылкой на военное командование.

Бой у военной базы в Гильменде продолжается, отмечает телеканал.

Напомним, ранее боевики "Талибана" атаковали места дислокации силовиков в провинции Сари-Пуль на севере Афганистана. В результате ожесточенных боев погибли 20 сотрудников сил безопасности, еще 23 получили ранения.

Кроме того, мы писали о том, что не менее 126 сотрудников служб безопасности стали жертвами мощного взрыва в центре Афганистана, который произошел в военном комплексе в провинции Вардак 21 января.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Афганистан, талибы, военная база

Вы сейчас просматриваете новость " Талибы напали на военную базу в Афганистане: 40 погибших". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пентагон готов предложить талибам вывести войска США из Афганистана через пять лет

Сегодня, 00:29

Пентагон обсудил этот план с союзниками в Европе, которые отреагировали в целом в позитивном ключе

Китай стягивает войска на границу Таджикистана к проходам в Афганистан -  СМИ

20 февраля, 04:50

В поселках Таджикистана, находящихся в 130 км к северу от границы Китая, обнаружили солдат с китайской символикой, а военные базы зафиксировали со спутника

В Афганистане военные атаковали боевиков Талибана: десятки убитых

17 февраля, 11:58

В ходе операции против талибов убиты 20 боевиков, погибли восемь военных

Порошенко почтил память украинцев, павших в Афганистане

15 февраля, 12:01

8 тыс. раненых и 3,3 тыс. убитых из 160 тыс. украинцев, прошедших Афган – такую цену Украина заплатила за участие в войне

Тимошенко прокомментировала участие Зеленского в выборах

Вакарчук рассказал, за кого проголосует на выборах президента

Идеальный вес женщины (таблица)

Родители в Крыму и гастроли в Сочи. Что связывает Джамалу и РФ

Опубликован рейтинг самых богатых кандидатов в президенты

Похожа на прабабушку: Регина Тодоренко показалась без макияжа

Новое оружие ВСУ превращает в бесполезный пластик дроны РФ: видео

Фото дня: селфи Сальмы Хайек с сединой и без макияжа

Противно смотреть: фото жутких условий в поезде Киев-Бердянск

Невеста Розенко показала, как проводит время с депутатом
Загрузка...

Что ожидает украинцев в марте: перерасчет пенсий, перевод часов и выборы президента

Вчера, 07:51

В среднем, по заявлениям правительства, пенсии украинцев вырастут на 255 грн

Новое ток-шоу вместо песенного конкурса: чем закончился скандал с Нацотбором на Евровидение

Вчера, 07:13

После череды скандалов в НОТУ заявили, что на песенный конкурс в Израиль Украина не поедет

Главное – участие: зачем на выборы идут заведомо непроходные

27 февраля, 07:51

Президентские выборы 2019 года побили рекорд по количеству кандидатов

Доллар ушел в пике: чего ждать от курса весной

27 февраля, 07:18

На снижение цены на валюту влияют посевная и выборы президента

Диетологи назвали три самые вредные для здоровья каши 

Алле Пугачевой провели экстренную операцию

Что лечит калина в организме человека