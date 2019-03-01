Талибы напали на военную базу в Афганистане: 40 погибших
Бой у военной базы в Гильменде продолжается, сообщает военное командование
По меньшей мере, 40 афганских военнослужащих погибли в пятницу в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" на военную базу в провинции Гильменд. Об этом сообщил телеканал "Толо ньюс" со ссылкой на военное командование.
Бой у военной базы в Гильменде продолжается, отмечает телеканал.
Напомним, ранее боевики "Талибана" атаковали места дислокации силовиков в провинции Сари-Пуль на севере Афганистана. В результате ожесточенных боев погибли 20 сотрудников сил безопасности, еще 23 получили ранения.
Кроме того, мы писали о том, что не менее 126 сотрудников служб безопасности стали жертвами мощного взрыва в центре Афганистана, который произошел в военном комплексе в провинции Вардак 21 января.
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