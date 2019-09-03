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Талибы согласились на сделку с США в Афганистане

3 сентября, 00:01

Согласование чернового варианта мирного соглашения приближает установление прекращения огня» в Афганистане

Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Группировка "Талибан" согласиласьне оказывать на подконтрольных ей территориях в Афганистане убежище террористам, которые прибегают к нападениям на Соединенные Штаты Америки и их союзников.

Об этом специальный представитель США в Афганистане Залмай Халилзад, – пишет Радо Свобода.

"Мы достигли соглашения с "Талибаном" в целом", – заявил он.

Вывод западных войск из Афганистана было постепенным и многое будет зависеть от ситуации на местах.

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Но, по мнению представителя Вашингтона, согласование чернового варианта мирного соглашения приближает установление "полного и устойчивого прекращения огня" в Афганистане.

 Халилзад подчеркнул, что эти договоренности, для достижения которых потребовалось восемь раундов переговоров между сторонами, не являются окончательными, пока их не согласует президент США Дональд Трамп.

Ранее 2 сентября советник президента Афганистана Ашрафа Гани Вахид Омер сообщил, что Халилзад встретился с Гани и показал ему копию рамочного соглашения. Как считают, на нынешних переговорах между США и талибами может идти речь о графике вывода этих войск, что может открыть путь к межафганским мирным переговорам.

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Как сообщил 29 августа журнал Foreign Policy со ссылкой на дипломатические источники, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в ближайшее время отправится на два-три дня в Кабул для одобрения предполагаемой сделки с президентом страны Ашрафом Гани. После этого эмиссар вернется в Доху, где проходили переговоры с талибами, на церемонию подписания соответствующего соглашения с главой катарского политического офиса муллой Абдуллой Гани Барадаром. Церемония может пройти в присутствии ключевых мировых игроков, включая страны региона, Европы, Россию и Китай.

Предполагается, что договоренность будет включать вывод американских войск за 15-18 месяцев, прекращение огня и гарантии того, что "Талибан" не позволит террористам "Исламского государства" и "Аль-Каиды" закрепиться на подконтрольной им территории, а также даты запуска в Осло межафганских переговоров.

Напомним, в июне в день начала переговоров с США о завершении вооруженного конфликта члены "Талибана" убили восьмерых сотрудников избирательной комиссии в Афганистане.

Также мы сообщали, что ранее девять сотрудников МВД Афганистана были убиты на севере страны в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан". Нападение совершили на позицию местных полицейских в провинции Баглан. Еще по меньшей мере трое военнослужащих получили ранения.

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Афганистан США талибан соглашение талибы

Источник: Радио Свобода

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