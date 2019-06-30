Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Талибы убили сотрудников избирательной комиссии в Афганистане

30 июня, 15:22

Талибы атаковали людей в правительственном офисе

Талибы убили восьмерых сотрудников избирательной комиссии в Афганистане, где ранее в результате взрыва погибли более ста человек. Это случилось в день начала переговоров с США о завершении вооруженного конфликта. Об инциденте сообщили афганские власти, пишет DW.

Террористы "Талибана" атаковали восемь сотрудников избирательной комиссии в южной провинции Кандагар в Афганистане. По обнародованной информации, людей разместили в здании правительственного офиса, где они должны были зарегистрировать избирателей. Там их атаковали талибы. "Талибан" уже взял на себя ответственность за нападение.

Террористы совершили эту атаку в день начала в Катаре седьмого раунда переговоров между талибами и США о завершении вооруженного конфликта, который продолжается почти 18 лет.

На днях государственный секретарь США Майк Помпео заявлял, что Соединенные Штаты Америки рассчитывают выйти на договоренность о мире в Афганистане с радикальным движением "Талибан" до 1 сентября. При этом он отверг высказывания представителей движения "Талибан" о том, что американцы уже передали им ориентировочный график вывода своих войск из Афганистана.

Также мы сообщали, что ранее девять сотрудников МВД Афганистана были убиты на севере страны в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан". Нападение совершили на позицию местных полицейских в провинции Баглан. Еще по меньшей мере трое военнослужащих получили ранения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Афганистан, атака, избирком, талибан, талибы

Вы сейчас просматриваете новость " Талибы убили сотрудников избирательной комиссии в Афганистане". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хакеры взломали телекоммуникационные системы в 30 странах

26 июня, 05:24

Целью хакерского нападения является информация об отдельных лицах в правительствах, политике, а также в силовых органах

Йеменские повстанцы атаковали военных в двух аэропортах Саудовской Аравии

26 июня, 04:53

О жертвах и масштабах повреждений ничего не сообщается

В результате нападения на аэропорт в Саудовской Аравии ранены восемь человек

24 июня, 03:29

Пострадавшие получили ранения различной тяжести в ходе налета на аэродром беспилотных летательных аппаратов

В результате серии взрывов в Афганистане пострадали более двух десятков человек

2 июня, 14:37

Сначала в городе взорвалась самодельная бомба, прикрепленная к автобусу

"Появилось ужасное влечение": Пугачева об отношениях с Галкиным

В Украине подняли прожиточный минимум

Лучшая песня в истории человечества: опубликован рейтинг

«Дукалис» рассказал об уходе из семьи ради 17-летней возлюбленной

Как отучить мозг от чрезмерной тревоги

Дима Коляденко сделал предложение Ирине Билык

Чем отличаются макароны из твердых сортов пшеницы от обычных?

"Братья Кличко были кошмаром". Глава UFC об украинских боксерах

Тайна перевала Дятлова - тела перемещали в сторону леса

Желатин вместо мази: помощь поврежденным суставам бегунов

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Жара возвращается: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:33

В понедельник, 1 июля на севере и востоке сухо, зато дождей и гроз стоит ждать в западных областях

В людных местах — бинты и тонометры: Минздрав готовит новую реформу

Вчера, 07:19

В Минздраве хотят узаконить публичные аптечки и дефибрилляторы

ТОП-10 летних способов дополнительного заработка в Украине: на кошках и траве

Вчера, 07:00

В жару хорошо платят строителям, уборщикам и помощникам в огороде

Что изменится для украинцев в июле: паспорта – дороже, пенсии – выше

28 июня, 07:07

Заработает новый закон о языке, а также начнется вступительная кампания

Нелюдимый и незаметный. Что известно о Николае Тарасове?

Разумков в прямом эфире отказался переходить на украинский язык

«Дерзкая казашка» отвергла предложение Тимати
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь