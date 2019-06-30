Талибы убили сотрудников избирательной комиссии в Афганистане

Талибы атаковали людей в правительственном офисе

Талибы убили восьмерых сотрудников избирательной комиссии в Афганистане, где ранее в результате взрыва погибли более ста человек. Это случилось в день начала переговоров с США о завершении вооруженного конфликта. Об инциденте сообщили афганские власти, пишет DW.

Террористы "Талибана" атаковали восемь сотрудников избирательной комиссии в южной провинции Кандагар в Афганистане. По обнародованной информации, людей разместили в здании правительственного офиса, где они должны были зарегистрировать избирателей. Там их атаковали талибы. "Талибан" уже взял на себя ответственность за нападение.

Террористы совершили эту атаку в день начала в Катаре седьмого раунда переговоров между талибами и США о завершении вооруженного конфликта, который продолжается почти 18 лет.

На днях государственный секретарь США Майк Помпео заявлял, что Соединенные Штаты Америки рассчитывают выйти на договоренность о мире в Афганистане с радикальным движением "Талибан" до 1 сентября. При этом он отверг высказывания представителей движения "Талибан" о том, что американцы уже передали им ориентировочный график вывода своих войск из Афганистана.

Также мы сообщали, что ранее девять сотрудников МВД Афганистана были убиты на севере страны в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан". Нападение совершили на позицию местных полицейских в провинции Баглан. Еще по меньшей мере трое военнослужащих получили ранения.

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