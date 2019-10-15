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Тайфун "Хагибис" бушует в Японии: число жертв возросло до 66 человек

15 октября, 08:32

Почти 35 тысяч домохозяйств из-за стихии остались без электричества

В Японии из-за обрушившегося на страну тайфуна "Хагибис" погибли 66 человек. Об этом сообщили местные власти. Ранее мы писали о 58 погибших.

Больше всего из-за стихии пострадала северо-восточная префектура Фукусима – там погибли 25 человек. Сейчас почти 35 тысяч домохозяйств остаются без электричества, а еще 130 тысяч домов – без водоснабжения.

Кроме того, около 200 рек вышли из берегов, а дамбы прорвались примерно на 50 из них. Это вызвало наводнения на обширных территориях – повреждены более 10 тысяч домов. Также сильный дождь вызвал около 140 оползней по всей стране.

По данным метеорологов, во многих районах в течение двух дней выпало до 40% ежегодной нормы осадков.

Напомним, тайфун "Хагибис" обрушился на самые густонаселенные районы Японии в субботу. Метеослужбы накануне предупредили о вероятности тяжелых последствий урагана, а также ввели высшую степень опасности для агломерации Токио. Власти обратились с призывом к 7,3 млн человек покинуть свои дома. На днях этот же супертайфун двигался и на Южную Корею. Временами скорость ветра достигала 133 км/ч.

Видео: Reuters

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Япония стихия тайфун погибшие пострадавшие

Источники: Сегодня , Интерфакс

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