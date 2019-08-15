Тайфун "Кроса": в Японии 570 тысяч человек получили рекомендации об эвакуации

Сейчас скорость ветра в его пределах составляет порядка 35 метров в секунду

/ Фото: AFP

Минимум 570 тысяч жителей западных регионов Японии получили рекомендации покинуть свои дома и переместиться в эвакуационные центры в связи с приближением тайфуна "Кроса". Об этом сообщил телеканал NHK.

Эти меры касаются префектуры Хиросима, куда, по прогнозам синоптиков, движется тропический шторм. Сейчас скорость ветра в его пределах составляет порядка 35 метров в секунду. Как ожидается, в течение дня на западе Японии в ряде префектур может выпасть до 800 мм осадков, в связи с чем власти предупреждают об угрозах оползней.

Из-за тайфуна японские авиакомпании были вынуждены отменить 673 внутренних авиарейса, в том числе на маршрутах между Токио и городами на островах Сикоку и Кюсю. Также в западных районах нарушено движение железнодорожного транспорта и частично перекрыты участки скоростных автомагистралей.

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"Кроса" стал десятым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане в этом году. По прогнозам, в течение суток он должен выйти в Японское море, после чего продолжит движение в сторону северного острова Хоккайдо.

На прошлой неделе на Японию обрушился тайфун "Лекима". Из-за непогоды были отменены десятки авиарейсов на юге и юго-западе страны.

Также мы сообщали, что тайфун "Лекима" обрушился на материковую часть Китая. Он уже достиг побережья восточной провинции Чжэцзян. Скорость ветра в его пределах достигает около 50 м/с. Тайфун "Лекима" обрушился на Вэньлин, между Тайванем и финансовой столицей Китая Шанхаем, в субботу рано утром. В воскресенье он распространился на север Китая и двигался до восточного побережья.

Тайфун с 9 августа затронул девять провинций Китая, нарушив нормальную жизнь более 8,9 млн человек. Власти были вынуждены экстренно эвакуировать из опасных районов свыше 1,7 млн человек. Сильнее всего от удара стихии пострадали восточные провинции Чжэцзян, Шаньдун и Аньхой, в некоторых районах тайфун более чем на сутки нарушил железнодорожное сообщение. Были отменены или задержаны несколько тысяч авиарейсов.

Шанхай также почувствовал на себе последствия тропического циклона. Из-за сильного ветра и ливней местные власти временно эвакуировали из прибрежных районов более 250 тыс. человек, более чем на сутки серьезно была нарушена работа наземного и воздушного транспорта, приостановлена работа паромных переправ.

Также мы писали, что более шести десятков человек стали жертвами и сотни тысяч были эвакуированы из-за наводнений на юге Китая. Как рассказали 12 июля в местном Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в результате удара стихии погиб 61 человек.

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