Тайфун "Лекима" в Китае: число погибших возросло до 44 человек

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На востоке Китая жертвами мощного тайфуна "Лекима" стили минимум 44 человека, еще 16 – числятся пропавшими без вести. Об этом сообщили в местном Штабе по борьбе с наводнениями тайфунами и засухами. Ранее мы писали о 32 погибших.

В частности, в восточной провинции Чжэцзян, которая приняла на себя основной удар стихии, погибли 39 человек. Тайфун в той или иной степени нарушил нормальную жизнь в провинции свыше 6,6 млн человек, более 1,2 млн жителей эвакуировали из опасных районов.

Ранее мы сообщали, что супертайфун "Лекима" обрушился на материковую часть Китая. Он уже достиг побережья восточной провинции Чжэцзян. Скорость ветра в его пределах достигает около 50 м/с. Тайфун "Лекима" обрушился на Вэньлин, между Тайванем и финансовой столицей Китая Шанхаем, в субботу рано утром. В воскресенье он распространился на север Китая, и двигался до восточного побережья.

Также мы писали, что более шести десятков человек стали жертвами и сотни тысяч были эвакуированы из-за наводнений на юге Китая. Как рассказали 12 июля в местном Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в результате удара стихии погиб 61 человек.

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