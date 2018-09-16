Тайфун "Мангхут" достиг Китая: пострадали уже более 100 человек

Сегодня, 21:16

Из прибрежных районов эвакуированы сотни людей, парализованы многие виды транспортного сообщения

Фото: AFP
Фото: AFP

В результате сильнейшего за десятилетия тайфуна "Мангхут", который добрался до южного побережья Китая, в воскресенье, 16 сентября, в Гонконге пострадали не менее 111 человек, сообщает RTHK.

Из южных прибрежных районов из-за сильных ливней и наводнений были эвакуированы сотни людей, закрыты учебные заведения, офисы и торговые центры, отменены около тысячи авиарейсов, парализовано паромное и автотранспортное сообщение.

Порывы ветра в эпицентре урагана достигают 175 км/ч, он валит строительные леса и выбивает стекла домах

Ранее сообщалось, что число жертв тайфуна "Мангхут" резко возросло на Филиппинах до 59 человек. Большинство людей погибли из-за оползней в Кордильерском административном регионе, а также в провинции Нуэва-Виская. В провинции Кагаян под ударом стихии оказались более тысячи жилых домов, наблюдаются проблемы со связью и подачей электричества. Во временных убежищах остаются тысячи человек, эвакуированных ранее из прибрежных зон.

 "Мангхут", который ранее обрушился на север Филиппин, принес массовые разрушения зданий, отключению электроэнергии и обрыву линий связи.
тайфун, пострадавшие, Мангхут

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: AFP

Тайфун "Мангхут" на Филиппинах унес жизни трех человек

Вчера, 16:42

Еще шесть человек считаются пропавшими без вести

Другие страны

Фото: AFP

Супер-тайфун на Филиппинах: появились впечатляющие фото и видео

Вчера, 11:38

Ураган пятой категории привел к массовым разрушениям
Загрузка...

Другие страны

Фото: AFP

Разрушенные дома, затопленные поля и улицы: тайфун "Мангхут" продолжает бушевать, фото и видео

Сегодня, 17:21

Скорость ветра достигает 190 километров в час

Авто

Фото: Sankei

Тайфун в Японии уничтожил 50 суперкаров Ferrari

7 Сентября, 06:51

Общая сумма ущерба составила один миллиард иен
Загрузка...