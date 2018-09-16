Тайфун "Мангхут" достиг Китая: пострадали уже более 100 человек

В результате сильнейшего за десятилетия тайфуна "Мангхут", который добрался до южного побережья Китая, в воскресенье, 16 сентября, в Гонконге пострадали не менее 111 человек, сообщает RTHK.

Из южных прибрежных районов из-за сильных ливней и наводнений были эвакуированы сотни людей, закрыты учебные заведения, офисы и торговые центры, отменены около тысячи авиарейсов, парализовано паромное и автотранспортное сообщение.

Порывы ветра в эпицентре урагана достигают 175 км/ч, он валит строительные леса и выбивает стекла домах

Ранее сообщалось, что число жертв тайфуна "Мангхут" резко возросло на Филиппинах до 59 человек. Большинство людей погибли из-за оползней в Кордильерском административном регионе, а также в провинции Нуэва-Виская. В провинции Кагаян под ударом стихии оказались более тысячи жилых домов, наблюдаются проблемы со связью и подачей электричества. Во временных убежищах остаются тысячи человек, эвакуированных ранее из прибрежных зон.

"Мангхут", который ранее обрушился на север Филиппин, принес массовые разрушения зданий, отключению электроэнергии и обрыву линий связи.