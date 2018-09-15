Тайфун "Мангхут" на Филиппинах унес жизни трех человек

Еще шесть человек считаются пропавшими без вести

Во время тайфуна "Мангхут", который ударил по северной части Филиппин и привел к массовым разрушениям зданий, отключению электроэнергии и обрыву линий связи, погибли, по меньшей три человека, еще шестеро пропали без вести. Об этом сообщает "Ассошиэйтед пресс".

Все жертвы и пропавшие являются жителями города Багио в северной части острова Лусон, не выдержавшего удара стихии. В городе повреждены дороги и здания, есть затопления.

Из-за тайфуна Китай и Филиппины отложили визит главы МИД КНР Ван И, который должен был состояться 16 сентября. Отменены также почти 150 рейсов, из них треть – международные.

Скорость ветра тайфуна, тем не менее, ослабла до 170 километров в час. Он движется в сторону южной части Китая. Секретарь по вопросам безопасности Гонконга Джон Ли призвал жителей города приготовиться к удару шторма, который принесет с собой ливни и ветра. В провинции Фуцзянь эвакуированы более 50 тыс. человек.

По данным метеорологического центра Китая, "Мангхут" обрушится на побережье провинции Гуандун в полдень или ближе к вечеру в воскресенье.

Отметим, что тайфун "Мангхут" по словам американского президента Дональда Трампа, станет "самой разрушительной стихией в истории".

Напомним также, что год назад Филиппины сотрясло мощное землетрясение, был эвакуирован президентский дворец.