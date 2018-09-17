Тайфун Мангхут обрушился на Гонконг: более 350 пострадавших

Сегодня, 03:22

Несколько тысяч домов остались без электроснабжения

фото AFP
фото AFP

Тайфун "Мангхут" достиг Гонконга, в результате чего пострадали 362 человека. Об этом сообщает RTHK.

Около 362 человек обратились за лечением в больницы города, а службы экстренной помощи предупредили, что горячая линия была чрезвычайно загружена.

Официальные лица заявили, что они получили более 150 сообщений о поваленных деревьях и 19 сообщений о наводнениях. Многие дороги оставались закрытыми из-за обрушившихся деревьев и обломков. 

Кроме того, несколько тысяч домов остались без электроснабжения. 

Администрация аэропорта предупредила, что потребуется до двух дней, чтобы устранить отставание от рейсов. В общей сложности 889 рейсов были отменены в воскресенье. 

Порывы ветра на территории, оказавшейся во власти тайфуна, превышали 100 км в час.

Ранее сообщалось, что число жертв тайфуна "Мангхут" резко возросло на Филиппинах до 59 человек. Большинство людей погибли из-за оползней в Кордильерском административном регионе, а также в провинции Нуэва-Виская. В провинции Кагаян под ударом стихии оказались более тысячи жилых домов, наблюдаются проблемы со связью и подачей электричества. Во временных убежищах остаются тысячи человек, эвакуированных ранее из прибрежных зон.

 "Мангхут", который ранее обрушился на север Филиппин, принес массовые разрушения зданий, отключению электроэнергии и обрыву линий связи.
видео, человек, тайфун, погибший, Мангхут

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

фото AFP

На Филиппинах тайфун вызвал обвал в шахте: 30 погибших

Вчера, 22:24

Всего в шахте на момент происшествия находились 43 горняка

Другие страны

Фото: AFP

Тайфун "Мангхут" достиг Китая: пострадали уже более 100 человек

Вчера, 21:16

Из прибрежных районов эвакуированы сотни людей, парализованы многие виды транспортного сообщения
Загрузка...

Другие страны

Фото: AFP

Разрушенные дома, затопленные поля и улицы: тайфун "Мангхут" продолжает бушевать, фото и видео

Вчера, 17:21

Скорость ветра достигает 190 километров в час

Другие страны

Фото: AFP

Число жертв тайфуна "Мангхут" резко возросло

Вчера, 15:05

Операция по поиску пропавших без вести продолжается

Другие страны

Фото: AFP

Разрушительный тайфун "Мангхут" на Филиппинах: погибли 28 человек

Вчера, 09:44

Под ударом стихии оказались более тысячи жилых домов

Другие страны

Фото: AFP

Тайфун "Мангхут" на Филиппинах унес жизни трех человек

15 Сентября, 16:42

Еще шесть человек считаются пропавшими без вести
Загрузка...