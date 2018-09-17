Тайфун Мангхут обрушился на Гонконг: более 350 пострадавших

Несколько тысяч домов остались без электроснабжения

Тайфун "Мангхут" достиг Гонконга, в результате чего пострадали 362 человека. Об этом сообщает RTHK.

Около 362 человек обратились за лечением в больницы города, а службы экстренной помощи предупредили, что горячая линия была чрезвычайно загружена.

Официальные лица заявили, что они получили более 150 сообщений о поваленных деревьях и 19 сообщений о наводнениях. Многие дороги оставались закрытыми из-за обрушившихся деревьев и обломков.

Кроме того, несколько тысяч домов остались без электроснабжения.

Администрация аэропорта предупредила, что потребуется до двух дней, чтобы устранить отставание от рейсов. В общей сложности 889 рейсов были отменены в воскресенье.

Порывы ветра на территории, оказавшейся во власти тайфуна, превышали 100 км в час.

Ранее сообщалось, что число жертв тайфуна "Мангхут" резко возросло на Филиппинах до 59 человек. Большинство людей погибли из-за оползней в Кордильерском административном регионе, а также в провинции Нуэва-Виская. В провинции Кагаян под ударом стихии оказались более тысячи жилых домов, наблюдаются проблемы со связью и подачей электричества. Во временных убежищах остаются тысячи человек, эвакуированных ранее из прибрежных зон.

"Мангхут", который ранее обрушился на север Филиппин, принес массовые разрушения зданий, отключению электроэнергии и обрыву линий связи.