Тайфун со скоростью ветра 215 километров в час уносит жизни японцев

Сегодня, 19:22

В стране отменены сотни авиарейсов, между некоторыми городами остановлено железнодорожное сообщение, а один из островов объявлен зоной стихийного бедствия


Самый западный остров Японии – Хонсю – превратились в зону стихийного бедствия  – здесь продолжает зверствовать мощнейший за последние 25 лет тайфун "Джеби", который уже прозвали "Разрушителем".

Сила ветра тайфуна составляет 160 км/час с отдельными порывами 215 км/час. Этого не способны выдержать ни здания, ни нефтяные танкеры. Количество жертв достигло десяти человек, еще около трех сотен местных жителей пострадали.

Кроме того, власти приостановили железнодорожное сообщение между городами Осака и Хиросима.

Грузовые корабли просят избегать зоны стихийного бедствия, поскольку один танкер выбросило прямо на дорожный мост.

Как уже сообщалось, из-за погодных условий были отменены сотни авиарейсов – взлетно-посадочные полосы, грузовое отделение и терминалы Международного аэропорта Осаки оказались затоплены.

По этой же причине тысячи людей были вынуждены ночевать на полу. Для эвакуации застрявших пассажиров пришлось задействовать катера и паромы.

Напомним, что в это году Страна восходящего солнца не впервые сталкивается со стихийными бедствиями – летом из-за ливней в стране погибли около двух сотен человек.

Но и на этом природа не успокоилась – позже в страну пришла аномальная жара, которая унесла более десяти жизней.
Япония, природа, ураган, тайфун, катаклизмы, стихийное бедствие
Источник:

"Сегодня"

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