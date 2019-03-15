Тайвань ввел запрет на полеты самолетов Boeing 737

Только одна тайская компания использовала самолеты Boeing 737 Max после авиакатастрофы в Эфиопии

Фото: Pixabay

Тайвань ввел запрет на полеты самолетов Boeing 737 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/821/d65/5c8821d65610d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/821/d65/5c8821d65610d.jpg 2019-03-15T06:40:34+02:00 Другие страны Только одна тайская компания использовала самолеты Boeing 737 Max после авиакатастрофы в Эфиопии

Управление гражданской авиации Тайваня ввело запрет на полеты лайнеров Boeing 737 MAX в воздушном пространстве острова.

Запрет начал действовать с вечера четверга. Только одна авиакомпания — бюджетная тайская Thai Lion Air — использовала лайнеры этого типа для выполнения рейсов на Тайвань из Бангкока.

Компания Boeing ранее выразила уверенность в безопасности самолетов этой серии.

Напомним, что ранее в Росавиации сообщили о запрете на эксплуатацию флагманов авиастроительного гиганта Boeing – моделей 737 MAX 8 и 9 - в России.

Мы уже писали, после авиакатастрофы в Африке крупная российская авиакомпания S7 Airlines самостоятельно отказалась использовать эти лайнеры.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9. По данным СМИ, его распоряжение вступает в силу 17 марта.

Мы также писали о позиции Украины по данному вопросу: Государственная авиационная служба ограничила использование авиалайнеров в стране. При этом конечная дата запрета в ведомстве не сообщили.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.