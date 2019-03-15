Тайвань ввел запрет на полеты самолетов Boeing 737
Только одна тайская компания использовала самолеты Boeing 737 Max после авиакатастрофы в Эфиопии
Управление гражданской авиации Тайваня ввело запрет на полеты лайнеров Boeing 737 MAX в воздушном пространстве острова.
Запрет начал действовать с вечера четверга. Только одна авиакомпания — бюджетная тайская Thai Lion Air — использовала лайнеры этого типа для выполнения рейсов на Тайвань из Бангкока.
Компания Boeing ранее выразила уверенность в безопасности самолетов этой серии.
Напомним, что ранее в Росавиации сообщили о запрете на эксплуатацию флагманов авиастроительного гиганта Boeing – моделей 737 MAX 8 и 9 - в России.
Мы уже писали, после авиакатастрофы в Африке крупная российская авиакомпания S7 Airlines самостоятельно отказалась использовать эти лайнеры.
Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9. По данным СМИ, его распоряжение вступает в силу 17 марта.
Мы также писали о позиции Украины по данному вопросу: Государственная авиационная служба ограничила использование авиалайнеров в стране. При этом конечная дата запрета в ведомстве не сообщили.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Тайвань ввел запрет на полеты самолетов Boeing 737". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Boeing продолжает выпускать модель 737 MAX после катастрофы в Эфиопии
В компании пока только приостанавливали поставки Boeing 737 MAX
Запрет на использование Boeing 737 MAX: Россия озвучила свою позицию
Власти РФ запретили полеты этой модификации лайнеров "до особого указания"
Крушение Boeing 737 в Эфиопии: СМИ выяснили последние слова пилота
Переговоры между пилотами и диспетчерами не указывают на наличие каких-либо внешних проблем
Мексика приостанавливает полеты самолетов Boeing 737
Самолетам Boeing 737 Max после авиакатастрофы в Эфиопии запретили полеты над территорией Мексики