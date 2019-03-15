Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,72
30,18
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Тайвань ввел запрет на полеты самолетов Boeing 737

Сегодня, 06:40

Только одна тайская компания использовала самолеты Boeing 737 Max после авиакатастрофы в Эфиопии

Фото: Pixabay
Тайвань ввел запрет на полеты самолетов Boeing 737 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/821/d65/5c8821d65610d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/821/d65/5c8821d65610d.jpg Другие страны Только одна тайская компания использовала самолеты Boeing 737 Max после авиакатастрофы в Эфиопии

Управление гражданской авиации Тайваня ввело запрет на полеты лайнеров Boeing 737 MAX в воздушном пространстве острова.

Запрет начал действовать с вечера четверга. Только одна авиакомпания — бюджетная тайская Thai Lion Air — использовала лайнеры этого типа для выполнения рейсов на Тайвань из Бангкока.

Читайте также

Компания Boeing ранее выразила уверенность в безопасности самолетов этой серии.

Напомним, что ранее в Росавиации сообщили о запрете на эксплуатацию флагманов авиастроительного гиганта Boeing – моделей 737 MAX 8 и 9 - в России.

Мы уже писали, после авиакатастрофы в Африке крупная российская авиакомпания S7 Airlines самостоятельно отказалась использовать эти лайнеры.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9. По данным СМИ, его распоряжение вступает в силу 17 марта.

Мы также писали о позиции Украины по данному вопросу: Государственная авиационная служба ограничила использование авиалайнеров в стране. При этом конечная дата запрета в ведомстве не сообщили.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Тайвань, крушение, самолет, запрет, Boeing, крушение Боинга, крушение лайнера

Вы сейчас просматриваете новость " Тайвань ввел запрет на полеты самолетов Boeing 737". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Boeing продолжает выпускать модель 737 MAX после катастрофы в Эфиопии

Сегодня, 00:14

В компании пока только приостанавливали поставки Boeing 737 MAX

Boeing 737 MAX запретили еще в трех странах

Вчера, 14:36

Армения, Нигерия и Япония присоединились ко всемирному запрету на эксплуатацию модификаций "аварийных" самолетов

Запрет на использование Boeing 737 MAX: Россия озвучила свою позицию

Вчера, 12:34

Власти РФ запретили полеты этой модификации лайнеров "до особого указания"

Крушение Boeing 737 в Эфиопии: СМИ выяснили последние слова пилота

Вчера, 09:41

Переговоры между пилотами и диспетчерами не указывают на наличие каких-либо внешних проблем

Мексика приостанавливает полеты самолетов Boeing 737

Вчера, 06:54

Самолетам Boeing 737 Max после авиакатастрофы в Эфиопии запретили полеты над территорией Мексики

Колумбия закрыла воздушное пространство для самолетов Boeing 737

Вчера, 05:32

Самолетам Boeing 737 Max после авиакатастрофы в Эфиопии запретили полеты над территорией Колумбии

Умер бывший муж Лолиты Милявской

Бывшая жена Узелкова рассказала правду о его возлюбленной

"Люблю больше жизни": София Ротару показала своего мужчину

Разогреть до смерти. Какие продукты нельзя греть в микроволновке

Моя королева! Дан Балан не скрывает чувств к Тине Кароль

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

Помните эту актрису? Посмотрите на Пушкареву спустя 12 лет

Все-таки беременна? Поклонники вновь заметили выпирающий живот

Это очень трогательно: Максим Галкин умилил поклонников видео

Российскую звезду со скандалом не пустили в самолет: за что?
Загрузка...

Кабмин отменил книги жалоб: как теперь потребителям защитить свои права

Вчера, 07:00

Потребители сетуют, что добиться своего станет еще сложнее. Эксперты: жалуйтесь в сети

Медреформа на финишной прямой: что успели сделать и что еще впереди

13 марта, 07:00

В системе больше 25 миллионов человек, а в апреле стартует второй этап

Незаконное обогащение: как вернуть наказание для чиновников и депутатов

12 марта, 07:51

Что не понравилось Конституционному суду в статье УК о незаконном обогащении и какая из новых формулировок его устроила бы

Цены на автогаз пошли вверх: чего ждать автовладельцам весной

12 марта, 07:38

Всю зиму сжиженный газ дешевел – с октября 2018 года по февраль 2019-го его цена упала на 46%

«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак

Кто «заказал» смерть принцессы Дианы?

Подопечного Лаврова нашли мертвым в туалете