Тбилиси охватила вторая за последние пять месяцев волна масштабных протестов

Толчком для митингов послужил тот факт, что правящая партия провалила внесение изменений в конституцию

Видео: Reuters

Грузинскую столицу охватила вторая за последние пять месяцев волна масштабных митингов. Место проведения то же — проспект Руставели у здания парламента.

Причиной протеста стал провал голосования в парламенте Грузии по внесению конституционных поправок о выборах.

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Толчком для митингов послужил тот факт, что правящая партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" провалила внесение изменений в конституцию, предусматривавших проведение парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе при нулевом избирательном барьере. Эту идею предложил глава правящей партии Бидзина Иванишвили еще в июне.

До голосования в течение двух дней в парламенте велись напряженные дебаты. Как выяснилось во время рассмотрения законопроекта, далеко не все депутаты от правящей партии были согласны с законопроектом, разработанным однопартийцами. В основном против перехода на пропорциональную систему выступали мажоритарные депутаты от большинства. Их главным аргументом было то, что регионы потеряют связь с центром, и таким образом сельчане не смогут доносить свои проблемы до власти.

Сразу после того, как "Грузинская мечта" провалила голосование, оппозиционные политики призвали своих сторонников выйти на улицу. Этот шаг правящей партии настроил против себя как представителей партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", так и членов политического объединения "Единая Грузия — демократическое движение", руководителем которой является ярый противник бывшего президента, экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе, и "Альянса патриотов Грузии", выступающих за осуждение режима Саакашвили.

На состоявшемся митинге оппозиционеры озвучили свое первое требование — проведение внеочередных выборов в парламент по пропорциональной системе, так как считают, что именно эта схема наиболее честно отобразит настроения общества в законодательном органе. На это требование уже ответили отказом в правящей партии. Экс-спикер парламента, исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что о проведении внеочередных выборов "и речи быть не может".

Ранее в Грузии вспыхнули беспорядки из-за фильма о любви двух мужчин.

Напомним, что ранее минимум десять человек погибли в ходе протестов и беспорядков, сотрясающих Боливию с 20 октября. В восьми случаях смерть наступила от огнестрельных ранений.

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