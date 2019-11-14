Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,32
26,76

Тбилиси охватила вторая за последние пять месяцев волна масштабных протестов

14 ноября, 21:41

Толчком для митингов послужил тот факт, что правящая партия провалила внесение изменений в конституцию

Видео: Reuters

Грузинскую столицу охватила вторая за последние пять месяцев волна масштабных митингов. Место проведения то же — проспект Руставели у здания парламента.

Причиной протеста стал провал голосования в парламенте Грузии по внесению конституционных поправок о выборах.

Реклама

Толчком для митингов послужил тот факт, что правящая партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" провалила внесение изменений в конституцию, предусматривавших проведение парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе при нулевом избирательном барьере. Эту идею предложил глава правящей партии Бидзина Иванишвили еще в июне.

До голосования в течение двух дней в парламенте велись напряженные дебаты. Как выяснилось во время рассмотрения законопроекта, далеко не все депутаты от правящей партии были согласны с законопроектом, разработанным однопартийцами. В основном против перехода на пропорциональную систему выступали мажоритарные депутаты от большинства. Их главным аргументом было то, что регионы потеряют связь с центром, и таким образом сельчане не смогут доносить свои проблемы до власти.

В тренде
Протесты в Боливии: экс-президент обратился к ООН и Папе Римскому
Фото: REUTERS/Manuel Claure

Сразу после того, как "Грузинская мечта" провалила голосование, оппозиционные политики призвали своих сторонников выйти на улицу. Этот шаг правящей партии настроил против себя как представителей партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", так и членов политического объединения "Единая Грузия — демократическое движение", руководителем которой является ярый противник бывшего президента, экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе, и "Альянса патриотов Грузии", выступающих за осуждение режима Саакашвили.

На состоявшемся митинге оппозиционеры озвучили свое первое требование — проведение внеочередных выборов в парламент по пропорциональной системе, так как считают, что именно эта схема наиболее честно отобразит настроения общества в законодательном органе. На это требование уже ответили отказом в правящей партии. Экс-спикер парламента, исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что о проведении внеочередных выборов "и речи быть не может".

Ранее в Грузии вспыхнули беспорядки из-за фильма о любви двух мужчин.

Напомним, что ранее минимум десять человек погибли в ходе протестов и беспорядков, сотрясающих Боливию с 20 октября. В восьми случаях смерть наступила от огнестрельных ранений.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

выборы Грузия протесты партия Тбилиси

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Сладкая парочка: в сети появилось видео о дружбе овчарки и грызуна
Сладкая парочка: в сети появилось видео о дружбе овчарки и грызунаДругие страны
Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане
Зеленский согласился встретиться с Путиным в КазахстанеПолитика
Считали вымершим: необычный олень размером с кошку попал на видео
Считали вымершим: необычный олень размером с кошку попал на видеоFun
"Вы убийцы и фашисты": русских в Сирии обвинили в гибели детей (видео)Другие страны
Турция начала новую военную операцию против курдов
Турция начала новую военную операцию против курдовДругие страны
Президент Боливии чуть не разбился в авиакатастрофе: видео
Президент Боливии чуть не разбился в авиакатастрофе: видеоДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...