Тбилиси "успокоил" Москву: отношения Грузии с НАТО не направлены против кого-либо
Грузия лишь усиливает свою обороноспособность, и ни о какой агрессии даже не помышляет
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани четко дал понять Москве, что нет поводом для ее беспокойства относительно сотрудничества грузин с НАТО. Об этом он сказал в интервью одной из грузинских телекомпаний.
По его словам, Грузия лишь усиливает свою обороноспособность, и ни о какой агрессии здесь даже речи не может быть.
"Я еще раз повторяю, что наши (с НАТО) двусторонние отношения, конечно же, не направлены против кого-то. Грузия ни на кого не нападала. Мы хотим усилить нашу обороноспособность, стать более устойчивыми для того, чтобы Грузия до минимума довела те угрозы и вызовы, которые исходят из ситуации, созданной в регионе", – сказал Залкалиани.
Отметим, что Грузия, как и Украина, стремится вступить в Альянс, от чего не в восторге Москва. На прошлой неделе главы МИД стран НАТО договорились о мерах, которые позволят Альянсу улучшить осведомленность о ситуации в Черном море, а также оказать поддержку Украине и Грузии. Речь идет о таких сферах, как подготовка береговых охран и военно-морских сил, обмен информацией, портовые визиты и учения.
Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Россия не может указывать, кто должен получить членство в Альянсе. По его словам, "Грузия и Украина имеют собственное право выбирать свой путь ... Только страны-аспиранты и НАТО могут решать, в конце концов, когда они должны получить членство".
Если возникнет перспектива еще одной российско-грузинской войны, а Грузия при этом будет в НАТО, будет задействована статья 5 Устава НАТО о коллективной обороне, но большая часть Альянса просто не станет воевать с РФ. Читайте подробней в материале "Сегодня", что на самом деле пообещал Столтенберг и каковы шансы Тбилиси вступить в Альянс.
А тем временем двадцать кораблей НАТО проведут учения у берегов России. Маневры пройдут в Балтийском море, участие в них примут, среди прочего, корабли Великобритании, а также порядка трех тысяч военнослужащих девяти стран, входящих в созданные ранее единые экспедиционные войска.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Тбилиси "успокоил" Москву: отношения Грузии с НАТО не направлены против кого-либо". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Президент Грузии отказалась общаться на русском с азербайджанцами
При этом президент отметила важность сохранения азербайджанского языка и культуры
В грузинском парламенте подрались депутаты: видео "боя" слили в Сеть
Конфликт Отара Кахидзе и Ираклия Берая в зале заседаний начался с обмена устными оскорблениями