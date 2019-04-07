Тбилиси "успокоил" Москву: отношения Грузии с НАТО не направлены против кого-либо

Грузия лишь усиливает свою обороноспособность, и ни о какой агрессии даже не помышляет

Давид Залкалиани. Фото: facebook.com/mfageorgia.

Тбилиси "успокоил" Москву: отношения Грузии с НАТО не направлены против кого-либо //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/9cc/db6/5ca9ccdb66db3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/9cc/db6/5ca9ccdb66db3.jpg 2019-04-07T13:14:00+03:00 Другие страны Грузия лишь усиливает свою обороноспособность, и ни о какой агрессии даже не помышляет

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани четко дал понять Москве, что нет поводом для ее беспокойства относительно сотрудничества грузин с НАТО. Об этом он сказал в интервью одной из грузинских телекомпаний.

По его словам, Грузия лишь усиливает свою обороноспособность, и ни о какой агрессии здесь даже речи не может быть.

"Я еще раз повторяю, что наши (с НАТО) двусторонние отношения, конечно же, не направлены против кого-то. Грузия ни на кого не нападала. Мы хотим усилить нашу обороноспособность, стать более устойчивыми для того, чтобы Грузия до минимума довела те угрозы и вызовы, которые исходят из ситуации, созданной в регионе", – сказал Залкалиани.

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Отметим, что Грузия, как и Украина, стремится вступить в Альянс, от чего не в восторге Москва. На прошлой неделе главы МИД стран НАТО договорились о мерах, которые позволят Альянсу улучшить осведомленность о ситуации в Черном море, а также оказать поддержку Украине и Грузии. Речь идет о таких сферах, как подготовка береговых охран и военно-морских сил, обмен информацией, портовые визиты и учения.

Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Россия не может указывать, кто должен получить членство в Альянсе. По его словам, "Грузия и Украина имеют собственное право выбирать свой путь ... Только страны-аспиранты и НАТО могут решать, в конце концов, когда они должны получить членство".

Если возникнет перспектива еще одной российско-грузинской войны, а Грузия при этом будет в НАТО, будет задействована статья 5 Устава НАТО о коллективной обороне, но большая часть Альянса просто не станет воевать с РФ. Читайте подробней в материале "Сегодня", что на самом деле пообещал Столтенберг и каковы шансы Тбилиси вступить в Альянс.

А тем временем двадцать кораблей НАТО проведут учения у берегов России. Маневры пройдут в Балтийском море, участие в них примут, среди прочего, корабли Великобритании, а также порядка трех тысяч военнослужащих девяти стран, входящих в созданные ранее единые экспедиционные войска.

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