Тегеран назвал причастных к теракту на юге Ирана

Иран считает ответственными за подобные атаки региональных спонсоров терроризма и их американских хозяев

Теракт в городе Ахваз на юге Ирана совершили террористы, которые были наняты иностранным государством. Об заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Ахваз атаковали террористы, которых нанял, тренировал, вооружал и которым платил иностранный режим", - заявил он.

"Иран считает ответственными за подобные атаки региональных спонсоров терроризма и их американских хозяев. Иран ответит быстро и решительно, чтобы защитить жизни иранцев", - говорится в сообщении.

После атаки неизвестных террористов на зрителей и участников военного парада в городе Ахваз на юге Ирана погибли не менее десяти человек и еще 21 пострадал. Об этом сообщило агентство Тасним.

Жертвами теракта стали иранские военнослужащие из Корпуса "стражей исламской революции" (элитное подразделение вооруженных сил) и один журналист.

Отмечается, что число погибших может увеличиться, так как некоторые раненые находятся в критическом состоянии.

Напомним, террористы расстреляли военный парад в Иране. Боевики были одеты в военную форму без распознавательных знаков отличия и вели огонь из засады в парке. При нападении пострадали не менее 20 человек, в том числе женщина и ребенок.

Ранее в Сирии в результате теракта погибли десятки людей. Как сообщал турецкие СМИ, из-за серии взрывов погибли не менее 30 человек, около 70 получили ранения. В Сирийской обсерватории по правам человека отметили, что взрыв был направлен против штаба противников правления президента Башара Асада.

Также сообщалось, что в Тегеране террористы устроили двойной теракт. Они атаковали здание парламента и храм основателя республики, задействовав в том числе и "пояса смертников".