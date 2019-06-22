Тегеран обещает "исторический ответ" в случае удара США

В Иране заявили, что военная ошибка со стороны врага, особенно со стороны США и их региональных союзников, будет равна поджогу пороховой бочки

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Иран предупредил США и их союзников о серьезных последствиях в случае агрессивных действий против Тегерана. Напряженность возросла после того, как 20 июня иранцы сбили американский беспилотник.

Как заявил спикер Генерального штаба Вооруженных сил, бригадный генерал Абольфази Шекарчи, любой акт агрессии вызовет "исторический ответ", сообщает Радио Свобода.

"Военная ошибка со стороны врага, особенно со стороны США и их региональных союзников, будет равна поджогу пороховой бочки, на которой сидят США со своими интересами, и бросит в огонь весь регион", - сказал он агентству "Тасним", которое связано с элитным Корпусом стражей Исламской революции.

Ранее 22 июня это же агентство цитировало представителя Министерства иностранных дел Ирана Аббаса Мусави, который высоко оценил уничтожение беспилотника и заявил, что Иран никогда не позволит нарушать свою территориальную целостность и готов противостоять любым угрозам.

По сообщению полуофициального иранского агентства "Фарс", также 22 июня МИД Ирана вызвал диппредставителя Объединенных Арабских Эмиратов в связи с тем, что именно с базы в этой стране взлетел сбитый беспилотник.

Иранские чиновники усилили свою риторику после того, как накануне, 21 июня, президент США Дональд Трамп признал, что был готов приказать нанести военные удары по Ирану в ответ на уничтожение беспилотника, но изменил решение в последний момент.

Ранее Трамп напомнил о новых американских санкциях в отношении Ирана.

О предыдущем конфликте Вашингтона и Ирана, связанном с атакой на два танкера в Оманском заливе, вы можете узнать в видеосюжете:

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