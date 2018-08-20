Тегеран обвинил США в подготовке госперевората в Иране

Сегодня, 02:30

Госдепартамент США принял решение создать группу для координации своей политики в отношении Ирана

В Иране готовятся противостоять США. Фото: Fotolia
В Иране готовятся противостоять США. Фото: Fotolia

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США создали в Госдепартаменте инициативную группу с целью подготовки госпереворота в стране.

"65 лет назад США свергли избранное народом демократическое правительство Мосаддыка, восстановив диктатуру и подчинив иранцев на следующие 25 лет. Теперь инициативная группа (в Госдепартаменте) планирует осуществить то же самое путем давления, дезинформации и демагогии. У нее ничего не выйдет", – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что 16 августа Госдепартамент США принял решение создать группу для координации своей политики в отношении Ирана. Ее работой будет руководить Брайаном Хук, который станет спецпредставителем США по Ирану.

По словам госсекретаря США Майкла Помпео, группа будет отвечать за взаимодействие США со странами, которые разделяют американские оценки касаемо "иранской угрозы". Со своей стороны Хук заявил журналистам, что объявление о формировании группы в годовщину операции спецслужб США и Великобритании по свержению в Тегеране правительства премьера-реформатора Мохаммеда Моссадыка в 1953 году – это "чистое совпадение".

Ранее в Тегеране заявили, что попытки экономического давления и угрозы со стороны США никогда не заставят Иран изменить свою политику в ближневосточном регионе.

Также сообщалось, что верховный лидер Ирана запретил вести переговоры с США.
Иран, США, госпереворот
Источник:

ИТАР-ТАСС

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