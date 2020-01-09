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Тегеран обвинили в авиакатастрофе МАУ: реакция экспертов из Ирана

9 января, 20:09

В Организации гражданской авиации Ирана объяснили, почему украинский лайнер не мог быть сбит из ЗРК

Иранские авиаэксперты отрицают вероятность того, что причиной авиакатастрофы лайнера "Международных авиалиний Украины" в Тегеране мог быть ракетный удар.

Об этом, как сообщает агентство IRNA, 9 января заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

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Свое мнение он аргументировал предварительными результатами расследования и некоторыми данными из "черных ящиков" разбившегося самолета Boeing 737.

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"Поскольку пилоты украинского самолета пытались вернуться в аэропорт, мы отказались от версии о ракетной атаке по летательному аппарату", – сказал Абедзаде.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал одной из основных версию о том, что самолет МАУ мог быть сбит ракетой, в том числе и из российского ЗРК "Тор". По официальным данным, по состоянию на 2016 год на вооружении Исламской Республики состоят 29 таких комплексов.

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Авиалайнер Boeing 737 МАУ потерпел крушение утром 8 января после взлета в аэропорту Тегерана. Самолет направлялся из аэропорта имени Имама Хомейни в Киев. В результате случившегося погибли 176 человек, включая 11 украинцев и граждан шести других стран.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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