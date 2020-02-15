Технологии против коронавируса: в Китае рассказали о новых методах борьбы

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Власти Китая, которые рассказали, сколько тратят на борьбу с коронавирусом, намерены расширить применение технологии 5G в борьбе с распространением коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает Xinhua News Agency со ссылкой на сотрудника министерства промышленности и информатизации Хан Ся.

По его словам, высокие технологии играют существенную роль в недопущении распространения вируса и профилактике вызываемого им заболевания. На данный момент системы мобильной связи пятого поколения используются при дистанционном диагностировании, для передачи данных при измерении температуры человеческого тела на объектах транспортной инфраструктуры. Быстрый интернет позволяет сотрудникам части китайских компаний исполнять свои рабочие обязанности из дома.

Кроме того, КНР планирует задействовать возможности искусственного интеллекта и больших баз данных. В этом начинании министерство промышленности и информатизации надеется на активное сотрудничество с профильными органами власти и организациями.

Китайские власти уже потратили 41 млрд юаней (около 5,87 млрд долларов по текущему курсу) на борьбу с новым коронавирусом и планируют удвоить расходы, доведя их до 80,55 млрд юаней (11,53 млрд долларов). Об этом сообщил помощник министра финансов КНР Оу Вэньхань.

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"Мы увеличиваем ассигнования, чтобы обеспечить борьбу с пневмонией, – сообщил он на пресс-конференции. - Было отдано распоряжение финансовым органам всех уровней о том, что они обязаны в первую очередь уделять внимание здравоохранению и защите безопасности жизни населения".

Чиновник подчеркнул, что вопрос финансирования ни в коем случае не должен отразиться на эффективности деятельности по ликвидации вспышки вируса в регионах. Оу Вэньхань добавил, что китайское правительство для этого постоянно совершенствует механизмы по распределению необходимых ресурсов.

"Мы обязательно победим в борьбе с коронавирусом и выполним план социально-экономического развития на текущий год", – подытожил он.

Напомним, вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае составляет 1380 человек, выздоровели свыше 6,7 тыс., инфицированы свыше 63,8 тыс.

Недавно во Всемирной организации здравоохранения сделали тревожный прогноз о коронавирусе.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Ранее сообщалось, что число жертв вируса в Китае превысило 1,3 тыс. человек, выздоровели около 6 тыс., инфицированы 59,8 тыс.

Случаи заражения коронавирусом в Украине не зафиксированы. А вот дефицит медицинских масок наблюдается: украинцы размели их с прилавков, и в некоторых аптеках не знают, когда маски появятся снова:

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