Тело Хашуджи могли сжечь в печи – отчет спецслужб Стамбула

Жар в печи, которая находится в резиденции генконсула, может достигать температуры в тысячу градусов Цельсия

Фото: AFP

Тело Хашуджи могли сжечь в печи – отчет спецслужб Стамбула //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/031/0f5/5c50310f5e199.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/031/0f5/5c50310f5e199.jpg 2019-02-14T17:10:00+02:00 Другие страны Жар в печи, которая находится в резиденции генконсула, может достигать температуры в тысячу градусов Цельсия

Тело саудовского журналиста Джамаля Хашуджи могло быть уничтожено в печи на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом в четверг сообщает телеканал NTV со ссылкой на отчет управления безопасности Стамбула.

На территории диппредставительства, как указывается в отчете, расположены два канализационных колодца и печь, которая может работать на дровах или на природном газе. При этом жар в печи может достигать температуры в тысячу градусов Цельсия, чего, по мнению турецких экспертов, достаточно для полного уничтожения мягких тканей и костей, а также ДНК.

Полиция выяснила, что после убийства Хашуджи сотрудники генконсульства заказали доставку 32 порций сырого мяса из одного из популярных в городе ресторанов. Информацией о целях этих действий дипломатов полиция пока не располагает.

Напомним, что Хашуджи отправился 2 октября в генконсульство своей страны в Стамбуле для оформления документов и с тех пор не выходит на связь.

Турецкие власти сообщили о его убийстве, обвинив в причастности к случившемуся 15 сотрудников спецназа Саудовской Аравии.

Позже журналисты заявили, что убийство журналиста в саудовском консульстве было записано смарт-часами Apple Watch и отправлено его невесте.

Эта история получила широкий резонанс в мире и вызвала напряженность в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда. Американская сторона обещала принять жесткие меры, если подтвердится, что к смерти Хашуджи причастны саудовские власти.

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