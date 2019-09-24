Температура на планете поднялась на 1,1 градус: в ООН бьют тревогу

/ Фото: Pixabay

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К открытию сегодня 74-й сессии Генассамблеи ООН Всемирная метеорологическая организация (ВМО) подготовила отчет об изменении климата в мире. Выводы неутешительные: концентрация парниковых газов в атмосфере за минувшие пять лет, как и температура, достигла рекордного уровня.

В отчете, который должны обсудить в Нью-Йорке, США, лидеры 64 стран, сказано, что среднемировые температуры с 2015-го по 2019 год оказались самыми высокими — по сравнению с показателями за другие пять лет. Как следует из доклада, глобальная средняя температура повысилась на 1,1 градуса Цельсия с начала доиндустриального периода и на 0,2 °С по сравнению с периодом с 2011-го по 2015 год.

/ Фото: Сегодня

Неутешительно ухудшаются и другие признаки изменения климата: повышение уровня моря, таяние льдов и экстремальные погодные явления. Концентрация парниковых газов в период с 2015-го по 2019 год постоянно растет темпами, которые почти на 20% превышают темпы роста в предыдущие пять лет. CO2 остается в атмосфере столетиями, а в океане — еще дольше.

"В высшей степени важно сократить выбросы парниковых газов, особенно от энергетического комплекса, промышленности и транспортного сектора. Это исключительно важно, если мы планируем смягчить воздействия изменения климата и выполнить задачи, поставленные в Парижском соглашении", — заявил на презентации доклада генсекретарь ВМО Петтери Таалас.

Непосредственным свидетелем катастрофического положения дел с климатом является Гренландия, где 14 июня растаяло сразу 2 млрд тонн льда (40% всей ледниковой шапки острова), а к августу уже 12,5 млрд тонн стали талой водой. В целом многолетний лед практически исчез в мире, а ежегодные потери массы ледяного щита Антарктики увеличились в шесть раз с 40 Гт в год в 1979—1990 годах до 252 Гт в год в 2009—2017 годах. Вклад таяния льдов суши мировых ледников и ледяных щитов сейчас доминирует в источниках, наполняющих мировой океан.

"Как мы могли видеть в этом году по трагическим последствиям на Багамских островах и в Мозамбике, подъем уровня моря и интенсивные тропические штормы привели к гуманитарной и экономической катастрофам", — отметил Таалас.

С отчетом можно ознакомиться на сайте ВМО — public.wmo.int.

Напомним, в 2015 году было подписано Парижское соглашение об изменении климата. Главная цель соглашения – удержать глобальное потепление на уровне не более двух градусов Цельсия по сравнению с периодом до индустриальной революции. Однако многие считают, что эта цель является уже недостаточной.

Между тем в 2017 году американский президент Дональд Трамп заявил о прекращении участия США в соглашении.

Ранее сообщалось, что запад Европы в этом году сталкивался с аномальной жарой: значительнее всего она затронула Испанию и Францию, где власти объявляли наивысшие уровни опасности из-за погоды.

Так, на юге Франции был установлен рекорд самой высокой температуры воздуха за всю историю метеонаблюдений в стране. В течение дня в коммуне Карпентра южного департамента Воклюз воздух прогрелся до 44,3 градуса по Цельсию.

В конце августа на саммите G7 генсек ООН объявил "чрезвычайную климатическую ситуацию". По его словам, июль 2019 года был самым жарким месяцем в истории.

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