Температура в Австралии установила немыслимый рекорд

Пока украинцы наслаждаются аномально теплой зимой, в Австралии, где сейчас наступило лето, температура воздуха побила шестилетний рекорд.
Как сообщает местное метеорологическое бюро, 17 декабря столбики термометров поднялись до +40,9 по Цельсию – это абсолютный максимум за всю историю наблюдений.
Предыдущий рекорд держался с января 2013 года – тогда температура воздуха достигла 40,3 градусов.
Предполагается, что и этот рекорд может быть побит – к католическому Рождеству (25 декабря) здесь ожидается до 50 градусов.
Премьер австралийского штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян заявила, что пожарные будут уделять особое внимание западным и юго-западным районам Сиднея, районам Центрального побережья и Южному побережью.
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Стоит отметить, что вместе с жарой в Австралии уже начались пожары – по всей стране наблюдаются сотни очагов возгорания: более 100 зафиксированы в Новом Южном Уэльсе, включая крупный пожар севернее Сиднея, охвативший 400 тыс. га.
Из-за пожаров в Австралии погибли, по меньшей мере, шесть человек, а также были уничтожены более 700 строений, выгорели не менее 3 млн га земель.
Ученые утверждают, что в результате глобального потепления и удлинения сезона засухи пожары в Австралии стали начинаться раньше и приобрели более разрушительный характер.
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