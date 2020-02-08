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Теплее, чем в Украине: в Антарктиде побит температурный рекорд

8 февраля, 06:52

Полярный полюс нагревается намного быстрее остальной части планеты

Фото: пресс-служба Министерства образования и науки Украины

Фото: пресс-служба Министерства образования и науки Украины

Пока украинцы ожидают диких морозов, на Антарктиде зафиксировали температурный рекорд.

В частности, как сообщает The Guardian, 6 февраля показатели термометров на аргентинской базе "Эсперанса" поднялись до 18,3 градусов тепла. Это на 0,8 градуса выше предыдущего максимума, который был зафиксирован в 2015 году.

Экологи считают, что столь незначительный разрыв по времени между двумя датами является признаком того, что потепление в Антарктиде происходит намного быстрее, чем в среднем в мире.

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"Причина, по которой полуостров нагревается быстрее, чем в других местах, заключается в сочетании естественных колебаний и сигналов потепления", – прокомментировал эту аномалию специалист по климату в Университете Виктории в Веллингтоне профессор Джеймс Ренвик.

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Станция Эсперанса расположена на Антарктическом полуострове, он же Земля О’Хиггинса. Это область, которая как бы указывает на Южную Америку. Полуостров нагревается, вероятно, быстрее всех других регионов Земли — его температура повысилась почти на 3 градуса за последние 50 лет. Почти все ледники региона тают.

Напомним, ранее в Украине определили состав новой антарктической экспедиции. Команда полярников оказалась самой молодой в истории страны.

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Антарктида глобальное потепление температурный рекорд

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