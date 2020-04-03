Теплый карантин: как в Израиле люди соблюдают ограничения, несмотря на погоду – интервью с врачом из Украины

В Украине теплеет, приближаются религиозные праздники, поэтому многим хочется изменить хэштег в соцсетях "я остаюсь дома" на "я соблюдаю дистанцию", несмотря на карантин до 24 апреля. Вместе с тем, в теплых странах люди придерживаются даже более строгого карантина.

Украинец Андрей Пилипенко находится с женой на учебной программе MASA Young Doctors (МАСА Молодые врачи) в Израиле. В интервью сайту "Сегодня" он рассказал, почему в Израиле люди совсем перестали выходить на улицу, какое отношение полиции к нарушителям и как пандемия сплотила людей в соцсетях.

Андрей Пилипенко о ситуации в Израиле Видео: Сегодня

- Какая сейчас ситуация в Израиле, можно проводить некие параллели с Украиной?

- В Израиле есть политический кризис, который накладывается на пандемию. Очень долго в Израиле не было правительства, и это сказывалось: когда объявлялись определенные меры, они затягивались. В Израиле в начале марта еще легкомысленно относились к ситуации, думали, что это просто разновидность гриппа, несмотря на предупреждения от израильского Минздрава. До 14 марта все было в формате рекомендаций.

Было то, что мы сейчас видим в Украине, – не общаться, держать социальную дистанцию, быть дома, помогать пожилым родственникам, избегать массовых скоплений. Неделю назад было введено чрезвычайное положение – почти полностью остановлен общественный транспорт, начались реальные штрафы тем, кто находится на улице без причины (просто гуляет, а не идет в аптеку, магазин, к родственникам, которые нуждаются в помощи). С прошлого четверга (26 марта. – Ред.) действует правило, согласно которому нельзя отходить далее чем на 100 метров от дома.

Расскажу свой пример: мы с женой проживаем по учебной программе в общежитии, я хотел прогуляться, а охранник говорит: "Я, конечно, могу открыть, но лучше не ходи, ведь полиция может оштрафовать на 500 шекелей (это примерно 3700 грн), если ты не докажешь, что вышел по делам".

Я читал в новостях, что практика штрафов распространена и для бизнеса, и для обычных людей. Если едешь на работу, должен иметь с собой специальное разрешение от работодателя. Работодатель должен обеспечить надлежащее расстояние между работниками. Если этого нельзя избежать – перевести работника на дистанционную работу. По этому пропуску ты можешь только двигаться по указанному в нем маршруту, а не гулять по улицам.

- Какие настроения в обществе?

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- Конечно, все переживают за рабочие места. На конец марта практически миллион безработных или тех, кто находится в неоплачиваемом отпуске. Если учесть, что в стране чуть меньше 9 млн человек, это довольно большой процент. Но здесь есть определенная форма социальной защиты, помощь государства по безработице.

Организаторы программы нам сообщили, что со дня на день правительство проголосует за еще более жесткий режим, с блокировкой мест, где много случаев коронавируса, а также за продуктами выходить будет нельзя.

- В Украине многие возмущаются мерами против коронавируса, несмотря на то, что у нас они не такие жесткие.

- Если говорить о моем окружении в Израиле, то пропорция примерно 60/40, где 60 – поддерживают, 40 – относятся негативно. То, что вижу в соцсетях – это, конечно, не социология, но до трети людей могут оплатить аренду квартиры максимум за апрель, а дальше будут проблемы уже через месяц, то есть, несмотря на то, что в Израиле очень большая прослойка среднего класса, люди переживают сильно.

Я знаю, что отрицательно относились к правилам перелета для местных, которые возвращались из-за границы, потому что им не позволяли использовать общественный транспорт, можно было ехать только на собственной машине в сопровождении одного родственника.

С 20 марта закрыто полностью железнодорожное сообщение, ограничили такси одним пассажиром. Не у всех есть авто, и это очень раздражало людей.

- Как в таких условиях работает бизнес?

- Мой сосед работает в сфере рекрутинга, и у него очень много работы. Магазины перешли на режим 24/7, поэтому активно набирают рабочих. Курьеры, супермаркеты – этот бизнес развивается. Интересная была коллаборация между отелями и государством: когда религиозные группы возвращались в Израиль, их селили в гостиницах за счет государства, поддерживая таким образом бизнес.

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О малом бизнесе я знаю больше из медиа, в этом плане гостинично-ресторанные организации обращаются к Нетаньяху (премьер-министр Израиля. – Ред.) из-за того, что 80-90% бизнесов могут обанкротиться через месяц-два. Израильтяне вообще любят ходить в рестораны, бары, отдохнуть, поесть. Я знаю, что те, кто приехал и потерял работу, кооперируются, создают чаты по взаимопомощи, поиску работы.

- В Киеве чем теплее, тем люди больше "идут на компромисс" с самоизоляцией. Я вижу, что людей на улицах больше. Есть ли подобная проблема в Израиле?

- Я вижу в соцсетях тенденцию – хэштеги "я остаюсь дома" меняются на "я держу дистанцию", то есть люди позволяют себе гулять. В Израиле – другая тенденция. Я снял видео с балкона: несмотря на то, что сейчас теплая погода, больше 20 градусов тепла, абсолютно пустой пляж и только едет полицейская машина. Обычно в шаббат на побережье толпы, а сейчас – единичные прохожие, а семей, пикников – нет. Возможно, потому, что за прошедшую неделю возросло количество смертельных случаев до 16, а скачок официальных случаев заражения – с 4 до 4,5 тысячи официальных случаев (сейчас в Израиле почти 7 тыс. зараженных и 36 смертей от COVID-19. – Ред.).

У каждой страны своя специфика, в частности, здесь журналисты обратили внимание, что в шаббат выявляли меньше болеющих. Оказалось, просто в этот день не делают тесты. Но кривая графика в этот день падала и давала некоторым ложную надежду.

- Как Вы считаете, как подобные меры воплощались бы в Украине?

- Вопрос в ресурсах, возможностях государства следить за ситуацией. Я слышал, что в Украине Министерство цифровой трансформации разработает до 5 апреля специальное приложение, но я не знаю, насколько оно будет эффективным.

В Израиле, на примере родственников жены, могу сказать, что люди, даже те, которые не болеют, сами устанавливают подобные приложения, не боясь предоставлять свои персональные данные государству. В этом, мне кажется, есть определенное отличие.

В целом – общество сегментировано. Светская часть боится больше за экономику, у религиозной части немного другое отношение. Например, некоторые религиозные группы нарушают правила карантина: недавно на похоронах одного ребе собрались несколько тысяч человек, из-за чего против них выполняют определенные репрессивные меры.

В Украине, как мне кажется, была бы похожая ситуация – в одних местах условия бы выполнялись, в других – местная власть бы не выполняла. Если в Израиле больше вопрос религии, то в Украине – ресурсов, которые есть у власти.

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