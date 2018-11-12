Теракт ИГИЛ возле школы в Кабуле: десятки жертв

Сегодня, 16:17

Террорист пытался прорваться к протестующим, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов, после чего и произошел взрыв

Фото: AFP
Фото: AFP

В афганской столице прогремел новый взрыв – террорист-смертник привел в действие устройство возле полицейского контрольно-пропускного пункта около одной из школ Кабула, где в этот момент проходила демонстрация из-за бездействия власти в небезопасных районах страны.

Как утверждают в полиции, террорист пытался прорваться к протестующим, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов, после чего и произошел взрыв.

В МВД Афганистана сообщают о жертвах – их не менее 36 человек. Еще около двух десятков были ранены.

Ответственность за теракт взяли на себя боевики группировки "Исламское государство".

Рядом с местом теракта расположены также здания министерств финансов, юстиции и президентский дворец.

Напомним, что в августе в столице Афганистана прогремел взрыв возле одного из образовательных центров. В результате теракта погибли 48 человек и не около семи десятков были ранены.

Также сообщалось о взрыве в центре выдачи документов и регистрации избирателей Кабула в апреле, когда жертвами стали 60 человек.

Кроме того, мы писали о теракте во время праздника Навруз близ государственного университета и больницы Али-Абад в Кабуле.
Афганистан, теракт, взрыв, кабул, исламское государство, ИГИЛ
Источник:

ТАСС

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