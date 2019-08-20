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Теракт на свадьбе в Афганистане: генсек ООН сделал заявление

20 августа, 01:00

Генеральный секретарь резко осуждает произошедший 17 августа ужасный теракт на свадебной церемонии в Кабуле

/ Фото: AFP

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил совершенный в субботу теракт на свадьбе в Кабуле, унесший жизни 63 человек. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь резко осуждает произошедший 17 августа ужасный теракт на свадебной церемонии в Кабуле, в результате которого погибли 63 и пострадали около 180 человек", - отмечается в заявлении. Гутерриш выразил самые глубокие соболезнования семьям жертв теракта, правительству и народу Афганистана и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

В воскресенье агентство Reuters сообщило, что террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт на свадьбе в Кабуле. В пресс-службе МВД Афганистана заявили, что взрыв был произведен смертником. Президент Афганистана Ашраф Гани осудил произошедшее и сообщил о созыве экстренного заседания по вопросам безопасности для анализа ситуации и устранения в будущем недостатков в деле обеспечения защиты населения.

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Напомним, трое военнослужащих хорватской армии – сотрудников миссии НАТО в Афганистане – получили ранения при подрыве автомобиля альянса в Кабуле.

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Напомним, агентство Пажвок со ссылкой на заявление местной полиции сообщило, что автомобиль, принадлежащий силам НАТО, подорвался в среду на самодельном взрывном устройстве в столице Афганистана.

В апреле талибы атаковали американских военных в Афганистане.

Мы также писали, что Министерство обороны США подготовило план, предусматривающий вывод американских войск из Афганистана в течение трех-пяти лет. Пентагон обсудил этот план с союзниками в Европе, которые отреагировали в целом в позитивном ключе. Предлагается в ближайшие месяцы сократить вдвое численность контингента США в Афганистане, который составляет 14 тысяч военнослужащих.

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Афганистан теракт ООН

Источник: ТАСС

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