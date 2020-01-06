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Теракт на военной базе США в Кении: что известно о погибших американцах

6 января, 02:58

В Пентагоне рассказали, сколько военнослужащих отдали жизни, сражаясь с "Аш-Шабаб"

/ Фото: Reuters

Жертвами нападения джихадистов на военную базу в Кении стали трое американских военнослужащих, в том числе двое контрактников и еще двое военнослужащих были ранены.

Об этом сообщили в Африканском командовании США после атаки на расположенную в районе аэродрома Мэнда-бэй базу ВМС "Кэмп-Симба", где базируются кенийские и американские вооруженные силы.

Отмечается, что пострадавших эвакуировали, и на данный момент они находятся в стабильном состоянии.

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Кроме того, журналистка Самира Савлани опубликовала в Twitter видео нападения.

На снятых кадрах видны последствия атаки на объект, а также дым, поднимающийся над базой в округе Ламу на побережье Индийского океана.

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Напомним, ответственность за случившееся взяли на себя члены исламистской группировки "Аш-Шабаб". 5 января они проникли на территорию базы и повредить шесть гражданских воздушных судов, которые находились на аэродроме.

Это стало первой атакой сомалийских джихадистов на военную базу США в Кении. Совместно с кенийскими военными атаку удалось отбить, ликвидировав не менее четырех боевиков.

По информации местных СМИ, кенийские военные нанесли ответные удары по террористам.

Напомним, что в апреле прошлого года американские военные подверглись атаке в Афганистане – талибы обстреляли ракетами базу "Баграм".

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Кения теракты исламисты Аш-Шабаб армия США

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