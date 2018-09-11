Теракт в Афганистане: погибли 32 человека, 128 – ранены

В результате теракта в афганской провинции Нангархар погибли 32 человека. Ещё 128 – были ранены, когда смертник взорвал себя в районе Мохманд Дара. Инцидент произошел сегодня, 11 сентября, сообщает агентство Tolo News.

Число погибших (32) подтверждается официальным заявлением главы регионального департамента здравоохранения, однако заместитель председателя совета провинции Нангархар заявляет, что во время теракта погибли 50 человек.

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За несколько часов до атаки в столице провинции – Джалалабаде также прогремели взрывы. Два взрывных устройства были приведены в действие возле школы, в результате чего один ребенок погиб, ещё четыре человека получили ранения.

В регионе действуют две террористические организации – "Талибан" и "Исламское государство", однако ни одна из них пока что не взяла на себя ответственность за атаки.

Ранее командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Николсон заявил, что существует беспрецедентная возможность для достижения мира в Афганистане.

Ранее США заявили, что готовы к прямым переговорам с "Талибаном", но при одном условии.

Напомним, власти Афганистана заявили о планах освободить 444 заключенных в рамках введения временного режима прекращения огня с радикальным движением "Талибан".